"BOLNO, ALI..." Vasilije Micić posle meča Srbija - Češka
Košarkaška reprezentacija Srbije je u četvrtom meču grupe "A" na Evropskom prvenstvu igrala protiv Češke. "Orlovi" su slavili sa 82:60, a nakon meča utiske je izneo Vasilije Micić.
Primio si udarac u finišu meča, kakvo je stanje?
Da u rebra. Bolno malo ali biće to okej.
Kako si odreagovao na podršku sa tribina?
- Ne znam šta su prepoznali, ali hvala im zaista, mnogo lep osećaj.
Kako je bilo igrati protiv "pobeđene" ekipe, pošto ste imali veliku prednost nakon prve deonice?
- Imamo različite ambicije, ali kao tim imamo istu ambiciju. Ja svakoj utakmici pristupam kao da je malo finale, to me i održava na ovom nivou. Meni je značila utakmica i svako ko je odigrao neke minute večeras sigurno je izašao bolji.
Očekivanja Turska?
- Igrali odlično, sazreli su kao ekipa, njihovi lideri Larkin, Osman i Šengun ukomponovani su na vrhunskom nivou, ali imamo i mi šta da ponudimo. Biće vrhunski meč.
Kolko je bitno biti prvi u grupi?
- Ja ne gledam i ne pravim kalkulacije s kim ćemo igrati. Ne znam sa kim ukrštamo, ko god došao - dobrodošao.
