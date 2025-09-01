"BOLNO, ALI..." Vasilije Micić posle meča Srbija - Češka

Košarkaška reprezentacija Srbije je u četvrtom meču grupe "A" na Evropskom prvenstvu igrala protiv Češke. "Orlovi" su slavili sa 82:60, a nakon meča utiske je izneo Vasilije Micić.

Foto: Profimedia

Primio si udarac u finišu meča, kakvo je stanje?

Da u rebra. Bolno malo ali biće to okej.

Kako si odreagovao na podršku sa tribina?

- Ne znam šta su prepoznali, ali hvala im zaista, mnogo lep osećaj.

Kako je bilo igrati protiv "pobeđene" ekipe, pošto ste imali veliku prednost nakon prve deonice?

- Imamo različite ambicije, ali kao tim imamo istu ambiciju. Ja svakoj utakmici pristupam kao da je malo finale, to me i održava na ovom nivou. Meni je značila utakmica i svako ko je odigrao neke minute večeras sigurno je izašao bolji.

Očekivanja Turska?

- Igrali odlično, sazreli su kao ekipa, njihovi lideri Larkin, Osman i Šengun ukomponovani su na vrhunskom nivou, ali imamo i mi šta da ponudimo. Biće vrhunski meč.

Kolko je bitno biti prvi u grupi?

- Ja ne gledam i ne pravim kalkulacije s kim ćemo igrati. Ne znam sa kim ukrštamo, ko god došao - dobrodošao.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA