"ON MOŽE DA ZAMENI BOGDANOVIĆA!" Šejn Larkin o Bogdanu, šansama Srbije na Evrobasketu...

BOGDAN Bogdanović je nažalost svih koji vole košarku i Srbiju završio Evropsko prvenstvo.

FOTO: FIBA.Basketball

Posle vesti da kapiten Srbije više neće igrati u Rigi, postavlja se pitanje širom Evrope – da li je sada Turska najveći favorit u grupi A.

- Očigledno je Bogdanović važan deo srpskog tima. Ali, Srbija ima sjajne igrače od prvog do dvanaestog. Ako on ispadne, imaju drugog NBA ili vrhunskog evroligaškog igrača koji može uskočiti i raditi slične stvari. Naravno, njegov izostanak šteti timu jer je sjajan igrač sam po sebi. Ali mislim da moramo zadržati isti mentalitet kada budemo igrali protiv Srbije. Ne gledamo na to kao na pad njihovog kvaliteta. Srbija još ima Jokića, verovatno najboljeg igrača na svetu trenutno. Dakle, moramo ostati fokusirani i pristupiti utakmici s istim stavom - rekao je Larkin za Meridian sport.

Amerikanac sa turskim pasošem ne misli da će sada Turskoj biti lakše da dođe do pobede nad Srbijom.

- Šanse su slične igrao on ili ne. Imamo mnogo samopouzdanja pred svaku utakmicu u koju ulazimo. Bogdanović je svakako jedan od najboljih igrača Srbije, dugo je u reprezentaciji i imao je mnogo uspeha sa nacionalnim timom, imao velike trenutke, pogađao velike šuteve. Njegovo odsustvo s terena ih očigledno pogađa, ali pogedajte taj sastav! Sjajan igrač za sjajnim igračem. Definitivno da su malo slabiji, ali imaju mnogo momaka koji mogu da uskoče.

Zatvaranje vrata za Bogdanovića bi moglo da znači otvaranje za Vasilija Micića, koji se muči otkako je prvenstvo počelo.

- To je upravo ono što sam rekao. Bogdanović ispada, ali je tu je dvostruki MVP Evrolige, NBA igrač koji može uskočiti. Vasa će sada verovatno imati veću odgovornost u timu posle ispadanja Bogdanovića. On je sam po sebi sjajan igrač. Istina je da su malo drugačiji tipovi igrača, ali obojica su sjajni. Mi moramo ostati fokusirani i zadržati smirenost, izaći s istim žarom – nebitno da li je Bogdanović u timu ili nije.

Kako turnir odmiče, sve više se ističe Turska kao jedan od glavnih favorita za osvajanje medalje. Rezultati u prva tri kola su pokazali da mogu i umeju.

- Ne bih to nazvao pritiskom. Pre bih rekao da sada više ljudi veruje u ono što mi predstavljamo. Na kraju dana, odigrali smo sjajne utakmice, ali mislim da možemo biti još bolji. Ne verujem da smo pokazali svoj puni potencijal. Ima još mnogo toga što bismo mogli bolje kao tim, mnogo aspekata koje treba da unapredimo. I ne moramo, već možemo igrati drugačije zavisno od toga kako nas protivnici čuvaju. Pa, na kraju dana, samo nalazimo načine da pobedimo, bez obzira ko igra ili kako. I ako nastavimo tako, da pokazujemo različite veštine našeg tima, mislim da imamo sjajnu šansu da uradimo nešto posebno.

Istorijski tim – najbolji koji je Turska imala, stvara se takav narativ oko reprezentacije Turske.

- Iskreno, nisam prava osoba da odgovorim na to pitanje. Znate, nisam odrastao u Turskoj, pa ne znam timove iz prošlosti. Znam… Mislim da je tim iz 2010. godine osvojio srebrnu medalju. Da. Pobedili su Srbiju u polufinalu. Da. Tako da ne znam tačno kako se poredimo s njima. Znam neke igrače, neki su sad u stručnom štabu. Upoznao sam mnoge, siguran sam da bi rekli da su bolji od nas. Ali dok turski tim ne osvoji medalju, mora se reći da su oni najbolji tim. Moramo ostati fokusirani, posvećeni procesu i truditi se da budemo bolji svakog dana. Nadam se da možemo izaći tamo i osvojiti - zaključio je Larkin za Meridian sport.

