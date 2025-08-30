Košarka

"IDEMO DALJE, TAKAV JE TURNIR": Ognjen Dobrić posle utakmice Letonija - Srbija

Танјуг

30. 08. 2025. u 21:37

SRBIJA je pobedila Letonije (84:80) i nastavila je sa pobedama na Evropskom prvenstvu. Važnu ulogu u trijumfu imao je i Ognjen Dobrić.

FOTO: FIBA.Basketball

Košarkaš Crvene zvezde je sa dve trojke u četvrtoj četvrtini dao važan doprinos da se savlada domaćin šampionata.

- Mnogo drugačije nego protiv Portugala, nadam se da smo napredovali i da ćemo tek napredovati za sledeću utakmicu. Idemo dalje. Takav je turnir i mislimo na sledeći meč probaćemo da se oporavimo i da se spremimo - rekao je Dobrić.

Podsetimo, Srbija naredni meč na Evrobasketu 2025 igra protiv Češke u ponedeljak od 20.15.

