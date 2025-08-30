"BOG NAS JE NAGRADIO": Aleksa Avramović izjavom oduševio Srbiju

SRBIJA je pobedila Letoniju (84:80) na Evropskom prvenstvu i upisala treći trijumf. Opet su Aleksa Avramović, ali ostali igrači pokazali kako se bori za dres sa državnim grbom.

Foto: EPA-EFE/TOMS KALNINS

Startni plejmejker "orlova" je naglasio da se ekipa borila do poslednjeg trenutka i da nije lako igrati bez kapitena (Bogdanović zbog povrede nije bio u sastavu).

- Iskreno, sa ovakvim pristupom, bez kapitena, svako je morao da napravi ekstra iskorak u odbrani i napadu, da se bori do poslednjeg trenutka. Imali smo fenomenalnog Nikolu koji nas je nosio tokom cele utakmice. Igrali smo agresivno, bilo je grešaka. Bog nas je nagradio, pristup je bio fenomenalan. Zaslužili smo pobedu - rekao je Avramović za "RTS".

Košarkaš Dubaija je poručio da ekipa ima karakter.

- Rešavali su stvari i drugi. Marko, Filip, koji je posle nesmotrenog ispada i odigrao fenomenalnu utakmicu. O Nikoli neću da trošim reči. Hvala navijačima. Na ovo smo navikli. Ako hoćemo da pravimo velike stvari, moramo da se naviknemo na teške trenutke. Imali smo ih juče i danas, samo iz toga treba da se idždignemo. Ova ekipa ima karakter. Borićemo se - zaključio je Avramović.

Podsetimo, Srbija naredni meč na "Evrobasketu" igra u ponedeljak od 20.15 protiv Češke. Naša reprezentacija je trenutno na učinku 3-0.

