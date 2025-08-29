CELA SRBIJA JE OVO ČEKALA! Svetislav Pešić o povređenom Bogdanu Bogdanoviću i isključenju Filipa Petruševa!

Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je uz burnu utakmicu Srbija - Portugal, a selektor "orlova" Svetislav Pešić je potom na sebi svojstven način održao konferenciju za štampu.

FOTO: FIBA.Basketball

Podsetimo, Srbija je pobedila Portugal, posle čega je strateg našeg državnog tima ovako započeo obraćanje novinarima:

- Svi su videli utakmicu. Mislim da ako nemate dovoljno fokusa, onda ne možete da igrate svoju utakmicu. Mi nismo bili spremni da igramo danas, iz mnogo razloga, možda se mnogo više pričalo o sledećoj utakmici, o Letoniji, ali se nadam da je ovo poslednji put da da smo igrali ovako. Ovo nije srpska reprezentacija, jer srpska reprezentacija ne mora da pobedi sve utakmice, ali mora da ima pristup ... a naš pristup je bio potpuno drugačiji u odnosu na naš prvi nastup na ovom turniru. Postojala su velika očekivanja, i mi ne možemo da očekujemo da ćemo uvek igrati onako kao protiv Estonije, ali se nadam da ćemo imati dovoljno inteligencije da naučimo iz ove utakmice. Najvažnije jeste što smo pobedili, ali nama nije jedino bitno da pobeđujemo, već želimo da vidimo kako napredujemo iz meča u meč. Mi imamo velika očekivanja od nas samih. Moramo da pokažemo više pameti, više fokusa, da budemo spremni jer svi su došli spremni. Moramo da poštujemo sve, ali najviše sebe same - započeo je Pešić.

Upitan je odmah o stanju kapitena, povređenog Bogdana Bogdanovića, da li je ozbiljna situacija i da li će moći da igra protiv Letonije:

- Ne znamo. Čekamo da nas o tome obavesti naš medicinski deo tima - glasio je kratak odgovor.

A na pitanje koliko je isključenje Petruševa delovalo na tim:

- To nije pitanje košarke već pitanje discipline i pre svega respekt prema ekipi i prema njemu samom. Takve stvari reprezentativac Srbije ne sme sebi da dozvoli dok sam ja trener. To je zabranjeno. Oprostićemo mu sad, zbog toga što se to dešava, ali on je reprezentativac Srbije, ne sme da pravi takve incidente i nadamo se da je Filip od toga nešto naučio, ili da će da nauči.

"Ekipe koje ne žele da budu šampioni..."

- Videli ste koliko je ovo prvenstvo... Ništa novo se ne dešava u odnosu na ostale turnire, igra se svaki dan, Letonija je imala ogroman pritisak u meču sa Turcima, nisu domaćini izdržali taj pritisak. Velika su očekivanja, kao i kod nas u Srbiji. Mogu misliti kako je njima ovde, kod kuće... Videli ste kako je to bilo u njihovoj drugoj utakmici (sa Estonijom), možda su oni pomislili isto kao i mi, "ajde da ovo mi dobijemo, jer nas čeka Srbija", ili "ajde da otaljamo ovamo, jer se igra za manje od 24 sata", pa se malo štediš. Sve je to razumljivo za ekipe koje ne žele da budu šampioni. A za one koji žele da budu šampioni, oni ne traže izgovor, oni to pretvore u prednost - rekao je strateg Srbije.

Na pitanje da li je zbog nečega sada zabrinut više nego što je bio, odgovorio je:

- Zabrinut? Ja sam uvek zabrinut. Ja i kad pobedim, ja sam zabrinut. Uvek mislim da može bolje - zaključio je Svetislav Pešić.

