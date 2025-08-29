ŠTA ĆE REĆI PEŠIĆEVI "ORLOVI"? Pao naš rekord na Evrobasketu! Kakav izazov za Srbiju!

LITVANIJA je pobedila Crnu Goru 94:63, a tom prilikom oborili su i rekord Evropskog prvenstva koji je držala naša selekcija.

FOTO: FIBA.Basketball

Jugoslavija je 2001. godine postavila rekord po broju asistencija, bilo ih je 33, a taj rekord paio je danas, kada su Litvanci uspeli da upišu čak 35 asistencija.

Rokas Jokubaitis je najzaslužniji za to. U dabl-dablu je uspeo da asistira čak 12 puta.

Litvanci je takođe postavila rekord po broju skokova, imali su ih 57.

Rekorderi po broju asistencija u jednom meču Evrobasketa

Litvanija - Crna Gora 35 (2025)

Jugoslavija - Estonija 33 (2001)

Srbija - Estonija 32 (2025)

Francuska - Poljska 32 (2022)

Srbija - Island 32 (2015)

Litvanija - Rusija 32 (1999)

Češka - Grčka 32 (2022)

