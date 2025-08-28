"SRBIJA? S***E..." Košarkaš Portugala ovako čeka duel sa Jokićem i "orlovima" na Evrobasketu

PORTUGAL je ostvario veoma važnu pobedu na startu Evropskog prvenstva protiv Češke (62:50). Ipak, sad ga čeka gotovo nemoguća misija - utakmica sa Srbijom.

Foto: EPA-EFE/TOMS KALNINS

Košarkaš ove selekcije Travante Vilijams je govorio sa novinarima posle meča o narednom susretu sa "orlovima".

- Protiv koga igramo? - upitao je Vilijams i ubrzo dobio odgovor.

- S***e. Čoveče, to je dobar tim. Ali, dobro, imamo momke kao što je Rafa, dolazimo da igramo...

Prvi put u karijeri će igrati protiv Nikole Jokića.

- S***e! Nikad nisam igrao protiv njega. Hoću da vidim, hoću da znam kako je.

Otkrio je i šta će reći saigračima pred ovu utakmicu.

- Vežite pertle. I oni imaju dve ruke i dve noge, idemo da igramo košarku. Imaju neverovatne igrače i protiv takvih igrača ne smete da pravite mnogo grešaka. Idemo da igramo košarku kako znamo i umemo. Luđe stvari su se dešavale. Ja sam ovde i pričam sa vama iako po mojoj životnoj priči ne bi trebalo da stojim ovde. Luđe stvari su se dešavale, ne bih nas otpisivao - zaključio je Vilijams.

Utakmica Srbija - Portugal igra se u petak, 29. avgusta od 20.15.

