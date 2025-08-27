"JOKIĆ JE NAJBOLJI IGRAČ NA SVETU": Porzingis nahvalio Nikolu i Srbiju
LETONIJA je jedan od domaćina Evrobasketa i mnogi ih vide sa medaljom oko vrata. Skandinavska selekcija će već u grupnoj fazi odmeriti snage sa Srbijom, a prva zvezda te reprezentacija Kristaps Porzingis svestan je kvaliteta "orlova".
Košarkaš Atlante smatra da su Bogdan Bogdanović i drugovi favoriti, ali da će Letonija dati sve od sebe.
- Uf... Srbija je favorit, to je jasno. Ali nikad se ne zna. U jednoj utakmici sve je moguće – i dobro i loše. Moramo biti spremni, igramo dve utakmice, a onda Srbiju. Biće to ekstremno teška utakmica, ali daćemo sve od sebe - rekao je Porzingis u razgovoru sa srpskim medijima.
Nema dilemu da je Nikola Jokić najbolji na svetu. Oni vode duele i u NBA ligi.
- Po mom mišljenju, Jokić je verovatno najbolji igrač na svetu. Biće to težak izazov za nas. Ipak, prvo igramo protiv Turske i Estonije, pa tek onda protiv Srbije. Još se nismo fokusirali na Srbiju, ali zna se da ćemo imati pune ruke posla.
Otkrio je i da li ekipi stvara teret to što je Letonija domaćin Evrobasketa.
- Ne bih rekao da je pritisak. Pre vidim to kao privilegiju – igrati kod kuće, pred svojom publikom, uz podršku navijača. To jeste prednost domaćeg terena, ali naravno da postoji i očekivanje da igramo dobro. Zbog toga smo radili celo leto i nadam se da ćemo pokazati našu najbolju košarku - zaključio je Porzingis.
Podsetimo, Letonija ove srede od 17 časova igra protiv Turske.
