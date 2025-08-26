KAKVE REČI ZA SRBIJU: "Orlovi" su najmoćniji na Evrobasketu, korak su ispred svih

LETONIJA je jedan od domaćina predstojećeg Evropskog prvenstva. Mnogi ovu baltičku selekciju vide kao kandidata za jednu od medalja, ali selektor Luka Banki je otkrio ko je za njega najjače reprezentacija na ovom takmičenju.

FOTO: Profimedia

On je najpre istakao da su igrači koje trenera vredno radili, iako je bilo problema sa povredama.

- Imali smo problema, pre svega sa povredama. Sa nama nije Rodions Kuruc. Ipak, svi su imali neke probleme, ali sam zadovoljan kako smo radili i koliko su svi uložili napor. Nadam se da će moji igrači uživati kao i ja u ovom iskustvu - rekao je Banki na konferenciji za medije, a preneli su srpski mediji.

Već u grupi Letonce očekuju ozbiljni izazovi, najviše se tu misli na duel sa Srbijom.

- Moramo da igramo i preko naših očiglednih limita. Moraćemo da uradimo nešto specijalno kako bismo pobedili neke od najjačih timova na svetu. Momci jedva čekaju da počnu utakmice. Veoma se srećno osećam i ponosno što imam priliku da predstavljam ovu zemlju.

Imao je reči hvale za "orlove".

- Moje skromno mišljenje je da je Srbija najmoćnija ekipa na Evrobasketu. Video sam ih na Svetskom prvenstvu i Olimpijskim igrama – oba puta želeli su nešto više. Verujem da sada razmišljaju da je ovo prilika da osvoje zlato, jer kvalitet definitivno imaju. Kvalitetom su korak ispred svih. Imajući Srbiju u našoj grupi je velika čast. Naravno, čeka nas veoma teška utakmica, ali i prilika da vidimo neke od najboljih igrača na svetu.

Ipak, najviše veruje u svoje igrače koje predvodi NBA zvezda Kristaps Porzingis.

- Ja verujem i u naše superzvezde, sve moje košarkaše. Ovo je za mene ostvarenje sna, da budem ovde, a čak i ne plaćam karte - zaključio je Banki.

Podsetimo, Letonija prvu utakmicu na Evrobasketu 2025 igra u sredu od 17 časova protiv Turske, dok se Srbija istog dana od 20.15 sastaje sa Estonijom.

