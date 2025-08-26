ZVEZDA UPALILA MOTORE: Janis Sferopulos se oglasio na početku priprema (VIDEO)

KK Crvena zvezda počeo je pripreme za novu sezonu. Crveno-beli su napravili veliku timsku rekonstrukciju, a na startu rada oglasio se trener kluba sa Malog Kalemegdana Janis Sferopulos.

FOTO: KK Crvena zvezda

Grčki stručnjak je istakao da je ovaj period jako važan.

- Početak je priprema, svi smo uzbuđeni. Svi igrači su tu, osim igrača koji su sa reprezentacijom. Počinjemo da gradimo osnovu, ovaj period je veoma važan za sve nas, jer igramo zajedno. Učimo da se podredimo timu, i da što pre budemo spremni. Svi smo uzbuđeni, svi radimo snažno - rekao je Sferopulos.

Klub je ranije danas objavio sastav za sezhonu 2025/26 u kojoj će Zvezda nastupati u Evroligi, ABA ligi, Kupu Radivoja Koraća i Superligi Srbije.

Podsetimo, crveno-beli prvu utakmicu igraju 30. septembra u 1. kolu Evrolige protiv Olimpije iz Milana.

