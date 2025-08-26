Košarka

PA ONI SU HIT! Ovo samo može Bosancima da se desi i to na Evrobasketu

26. 08. 2025. u 08:00

KAKAV peh za komšije, a Evrobasket nije ni krenuo.

Foto: EPA-EFE/Zbigniew Meissner

Bosna i Hercegovina igraće protiv Kipra u prvom meču grupne faze, ali reprezentativci i stručni štab su doživeli neugodnost, a takmičenje nije ni krenulo.

Kako piše “Raport”, zbog navodnog nedostatka mesta za kompletnu delegacije Bosne i Hercegovine u Limasolu, igrači su morali da budu smešteni u jedan, a stručni štab u drugi hotel.

“Zmajevi” su ranije u toku dana stigli u Larnaku, odakle su morali da putuju do Limasola, pošto ovaj grad, u kom se igraju mečevi grupe C, nema aerodrom.

Organizatori uveravaju da će problem biti rešen i da će reprezentacija biti “ujedinjena“ i po ovom pitanju.

Bosna i Hercegovina će u grupi C igrati protiv Kipra, Španije, Grčke, Gruzije i Italije.

