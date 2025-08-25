NIJE MU DUGO TREBALO: Ajzea Majk već ima novi klub, ostaje u Evroligi

Doskorašnji košarkaš Partizana Ajzea Majk novi je igrač Bajern Minhena, saopštio je danas nemački klub.

FOTO: M. Vukadinović

Majk je sa Bajernom potpisao dvogodišnji ugovor.

"Ajzea daje našem prednjem delu terena odličan kvalitet i širinu. Njegova sposobnost da igra na više pozicija jednostavno nam daje više opcija na oba kraja terena. I još jednom, on je igrač u čiji smo talenat apsolutno uvereni i koji želi da se dokaže u Minhenu. Glad koju Ajzea ima, zajedno sa našim uspostavljenim jezgrom i drugim novim momcima poput Rokasa, Ksavijera, Kamara, Venjena, Justinijana i Leona, oblikovaće naš novi tim. Zato smo izuzetno srećni što je ovaj transfer uspeo i što je sada sa nama", naveo je sportski direktor Bajerna Dragan Tarlać, a preneo sajt kluba.

Majk (28) je u Partizan došao pred početak sezone 2024/25, u kojoj je sa crno-belima osvojio titule u ABA ligi i državnom prvenstvu a u Evroligi u proseku beležio 3,9 poena i 2,4 skoka.

Kanadski krilni centar je u Partizan stigao iz francuskog Burga, za koji je igrao kad je u sezoni 2023/24 bio izabran u idealnu petorku Evrokupa.

"Prelazak u Minhen je logičan korak, jer je nakon razgovora sa trenerom Gordijem (Herbertom) bilo jasno da donosim upravo onu veštinu koja je tamo potrebna. Nakon povrede, bio sam van terena na početku prošle sezone, i stvari nikada nisu išle po planu. Nikada nisam mogao zaista biti svoj, svestrani igrač koji može da šutira i samostalno donosi odluke, koji može da igra i na četvorci i na trojci, da čuva više pozicija u odbrani i, pre svega, da donosi mnogo energije na teren", rekao je Majk, a preneo sajt kluba.

Trener Bajerna Gordon Herbert je takođe i selektor reprezentacije Kanade, za koju Majk trenutno igra na Amerikupu.

"Trener je veoma stručan, a igrači prate njegov sistem. Igraćemo dobro zajedno, sa momcima koji su već ovde i novim igračima, siguran sam u to. U nemačkom prvenstvu ćemo biti tim koji treba pobediti, a u Evroligi ćemo biti izazivač", dodao je Majk.

Saigraču Majku u Bajernu biće i srpski krilni centar Vladimir Lučić.

