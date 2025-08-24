ZVEZDAŠI SU OVO ČEKALI: Veliko pojačanje stiglo u Beograd (VIDEO)
ZVEZDA je napravila potpunu rekonstrukciju tima. Igrači su polako počeli da pristižu u Beograd na početak priprema, a u glavni grad Srbije je ove nedelje stigao i košarkaš od koga se mnogo očekuje.
U pitanju je Čima Moneke, koji je zadužio dres sa brojem 95 i kako je istakao srećan što je došao.
- Ćao ljudi, Čima Moneke ovde. Kod kuće sam. Konačno sam u Beogradu. Presrećan sam što sam ovde, jedva čekam da vas sve vidim. Hvala vam za podšku. Vidimo se uskoro! - rekao je Nigerijac u kratkom obraćanju navijačima.
Podsetimo, Crvena zvezda prvi meč u novoj sezoni igra 30. septembra u "Beogradskoj areni" protiv Olimpije Milano na startu Evrolige.
POREKLO ILIĆA - POD ISTRAGOM: Unajmljen čovek iz Ljiga, umešana i crkva "Hoću da znam ko sam i šta sam"
FOLK pevač Miroslav Ilić nedavno je govorio o svom poreklu i otkrio zbog čega nije želeo da se o njegovom životu snimi film.
24. 08. 2025. u 11:31
