ZVEZDAŠI SU OVO ČEKALI: Veliko pojačanje stiglo u Beograd (VIDEO)

ZVEZDA je napravila potpunu rekonstrukciju tima. Igrači su polako počeli da pristižu u Beograd na početak priprema, a u glavni grad Srbije je ove nedelje stigao i košarkaš od koga se mnogo očekuje.

FOTO: M. Vukadinović

U pitanju je Čima Moneke, koji je zadužio dres sa brojem 95 i kako je istakao srećan što je došao.

- Ćao ljudi, Čima Moneke ovde. Kod kuće sam. Konačno sam u Beogradu. Presrećan sam što sam ovde, jedva čekam da vas sve vidim. Hvala vam za podšku. Vidimo se uskoro! - rekao je Nigerijac u kratkom obraćanju navijačima.

Podsetimo, Crvena zvezda prvi meč u novoj sezoni igra 30. septembra u "Beogradskoj areni" protiv Olimpije Milano na startu Evrolige.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

