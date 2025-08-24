Košarka

ZVEZDAŠI SU OVO ČEKALI: Veliko pojačanje stiglo u Beograd (VIDEO)

Časlav Vuković

24. 08. 2025. u 22:57

ZVEZDA je napravila potpunu rekonstrukciju tima. Igrači su polako počeli da pristižu u Beograd na početak priprema, a u glavni grad Srbije je ove nedelje stigao i košarkaš od koga se mnogo očekuje.

FOTO: M. Vukadinović

U pitanju je Čima Moneke, koji je zadužio dres sa brojem 95 i kako je istakao srećan što je došao.

- Ćao ljudi, Čima Moneke ovde. Kod kuće sam. Konačno sam u Beogradu. Presrećan sam što sam ovde, jedva čekam da vas sve vidim. Hvala vam za podšku. Vidimo se uskoro! - rekao je Nigerijac u kratkom obraćanju navijačima.

Podsetimo, Crvena zvezda prvi meč u novoj sezoni igra 30. septembra u "Beogradskoj areni" protiv Olimpije Milano na startu Evrolige.

