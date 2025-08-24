"DELIJE" ZATEČENE: Crvena zvezda ostala bez jedne od legendi kluba, otišao čovek koji je osvojio 19 trofeja u crveno-belom dresu!
Kada je prošle nedelje Branko Lazić napustio KK Crvena zvezda, ta vest odjeknula je u srpskoj sportskoj javnosti prilično, jer je u pitanju dosadašnji kapiten kluba i njegov najtrofejniji igrač. A sada je crveno-bele napustila još jedna vedeta.
Saopštenje Zvezde tim povodom prenosimo u celosti:
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
"Luka Mitrović je još jedan igrač koji je po uticaju koji je imao, tragu koji je ostavio u Crvenoj zvezdi, trofejima koje je osvajao, kapitenskoj traci koju je nosio – velikan našeg kluba u svakom smislu!
Crveno beli dres po prvi put obukao još daleke 2012. godine kada je stigao iz Hemofarma. Sve ostalo je istorija našeg kluba!
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
U dresu Crvene zvezde je odigrao 524 utakmice i nalazi se na drugom mestu večne liste po broju nastupa u crveno-belom dresu.
U tom periodu, postigao je 3932 poena i osvojio je čak 19 trofeja sa voljenim klubom (5 titula ABA lige, 6 šampionata Srbije i 8 nacionalnih kupova Radivoj Korać).
Ne samo zbog trofeja, već zato što je uvek davao sve od sebe, načinom na koji je nosio crveno-beli dres, ponašao se van terena, promovišući sve najlepše i najvažnije vrednosti Crvene zvezde, Luka se ugradio među besmrtnike i stao na 2. mestu liste igrača sa najviše nastupa, odmah iza Branka Lazića, kome je upravo on prepustio kapitensku traku posle prvog mandata u crveno-belom.
U odabranom društvu ispod 500 utakmica su i Ognjen Dobrić, Slobodan Nikolić i Predrag Bogosavljev.
Luka Mitrović u sezoni 2025-26 neće biti deo takmičarskog tima i nastaviće karijeru u nekoj drugoj sredini.
U dva navrata, odigrao je 9 punih sezona za KK Crvena zvezda i svime što je radio i činio, ostaće zauvek crveno-beli i deo naše porodice za sva vremena!
KK Crvena zvezda, predsednik Željko Drčelić, kompletan menadžment, kao i svi zaposleni, igrači i treneri, ovim putem žele našem Luki mnogo zdravlja i sreće u nastavku karijere, a kao čoveku i košarkašu koji je dao neizmerno našem Klubu, vrata kluba su mu po završetku igračke karijere širom otvorena!
Zvezdina košarkaška devetka, crveno-beli velikan i na parketu i van terena – Luka Mitrović!", ističe se u saopštenju crveno-belih.
Bonus video: SUZE NA MARAKANI - Evo zašto se Marko Arnautović rasplakao!
Preporučujemo
RUSIJA TO NIJE OČEKIVALA! Ovo je danas doživela Marija Šarapova
24. 08. 2025. u 12:23
"POLA SVETA" U NEVERICI: Najnovije vesti iz Amerike su za mnoge neverovatne
24. 08. 2025. u 12:48
SITI JE DOMINANTNO IZGLEDAO NA PREMIJERI, ALI: Ako neko zna kako se igra protiv "građana" to su uvek neugodni "pevci"
SUBOTNjI program Premijer lige započeće obračun timova koji nam uvek donesu zanimljivu utakmicu kada se sastanu, Mančester sitija i Totenhema koji se sastaju na "Etihadu" (13.30).
23. 08. 2025. u 07:20
RUSIJA TO NIJE OČEKIVALA! Ovo je danas doživela Marija Šarapova
Marija Šarapova, ruska teniserka, nikada neće zaboraviti ono što je na Vimbldonu uradila 2004. Tada je imala samo 17 godina i osvojila je svoju prvu grend slem titulu. Sada, malo više nego dve decenije kasnije, doživela je još veći teniski uspeh.
24. 08. 2025. u 12:23
POREKLO ILIĆA - POD ISTRAGOM: Unajmljen čovek iz Ljiga, umešana i crkva "Hoću da znam ko sam i šta sam"
FOLK pevač Miroslav Ilić nedavno je govorio o svom poreklu i otkrio zbog čega nije želeo da se o njegovom životu snimi film.
24. 08. 2025. u 11:31
Komentari (0)