"DELIJE" ZATEČENE: Crvena zvezda ostala bez jedne od legendi kluba, otišao čovek koji je osvojio 19 trofeja u crveno-belom dresu!

Kada je prošle nedelje Branko Lazić napustio KK Crvena zvezda, ta vest odjeknula je u srpskoj sportskoj javnosti prilično, jer je u pitanju dosadašnji kapiten kluba i njegov najtrofejniji igrač. A sada je crveno-bele napustila još jedna vedeta.

Saopštenje Zvezde tim povodom prenosimo u celosti:

"Luka Mitrović je još jedan igrač koji je po uticaju koji je imao, tragu koji je ostavio u Crvenoj zvezdi, trofejima koje je osvajao, kapitenskoj traci koju je nosio – velikan našeg kluba u svakom smislu!

Crveno beli dres po prvi put obukao još daleke 2012. godine kada je stigao iz Hemofarma. Sve ostalo je istorija našeg kluba!

U dresu Crvene zvezde je odigrao 524 utakmice i nalazi se na drugom mestu večne liste po broju nastupa u crveno-belom dresu.

U tom periodu, postigao je 3932 poena i osvojio je čak 19 trofeja sa voljenim klubom (5 titula ABA lige, 6 šampionata Srbije i 8 nacionalnih kupova Radivoj Korać).

Ne samo zbog trofeja, već zato što je uvek davao sve od sebe, načinom na koji je nosio crveno-beli dres, ponašao se van terena, promovišući sve najlepše i najvažnije vrednosti Crvene zvezde, Luka se ugradio među besmrtnike i stao na 2. mestu liste igrača sa najviše nastupa, odmah iza Branka Lazića, kome je upravo on prepustio kapitensku traku posle prvog mandata u crveno-belom.

U odabranom društvu ispod 500 utakmica su i Ognjen Dobrić, Slobodan Nikolić i Predrag Bogosavljev.

Luka Mitrović u sezoni 2025-26 neće biti deo takmičarskog tima i nastaviće karijeru u nekoj drugoj sredini.

U dva navrata, odigrao je 9 punih sezona za KK Crvena zvezda i svime što je radio i činio, ostaće zauvek crveno-beli i deo naše porodice za sva vremena!

KK Crvena zvezda, predsednik Željko Drčelić, kompletan menadžment, kao i svi zaposleni, igrači i treneri, ovim putem žele našem Luki mnogo zdravlja i sreće u nastavku karijere, a kao čoveku i košarkašu koji je dao neizmerno našem Klubu, vrata kluba su mu po završetku igračke karijere širom otvorena!

Zvezdina košarkaška devetka, crveno-beli velikan i na parketu i van terena – Luka Mitrović!", ističe se u saopštenju crveno-belih.

9 sezona

524 utakmice

3932 poena

19 trofeja



