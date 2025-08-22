Košarka

DVE OPCIJE ZA PARTIZANOVOG DANCA: Rusija ili Evroliga - na potezu Lundberg

Filip Milošević

22. 08. 2025. u 17:42

Ife Lundberg i definitivno završava epizodu u Partizanu. Iskusni danski plejmejker dobio je zeleno svetlo od crno-belih da potraži novu sredinu, iako mu ugovor sa klubom ističe tek narednog leta.

ДВЕ ОПЦИЈЕ ЗА ПАРТИЗАНОВОГ ДАНЦА: Русија или Евролига - на потезу Лундберг

FOTO: M. Vukadinović

Prema navodima "Telesporta", za Lundberga vlada veliko interesovanje – najkonkretniji su Olimpijakos i Zenit iz Sankt Peterburga.

Za sada nije poznato kakve finansijske ponude stoje na stolu, ali jasno je da će taj faktor imati veliku ulogu u konačnoj odluci košarkaša.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014? 

Uskoro opširnije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu