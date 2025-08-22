DVE OPCIJE ZA PARTIZANOVOG DANCA: Rusija ili Evroliga - na potezu Lundberg

Ife Lundberg i definitivno završava epizodu u Partizanu. Iskusni danski plejmejker dobio je zeleno svetlo od crno-belih da potraži novu sredinu, iako mu ugovor sa klubom ističe tek narednog leta.

Prema navodima "Telesporta", za Lundberga vlada veliko interesovanje – najkonkretniji su Olimpijakos i Zenit iz Sankt Peterburga.

Za sada nije poznato kakve finansijske ponude stoje na stolu, ali jasno je da će taj faktor imati veliku ulogu u konačnoj odluci košarkaša.

