Košarka

NI DONČIĆ NIJE MOGAO DA VERUJE: Srbija je previše moćna, a Lukina reakcija pokazuje koliko (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

22. 08. 2025. u 16:22

U prepunoj Beogradskoj areni, u spektakularnoj atmosferi pred više od 22.000 ljudi, Srbija je potpuno dominirala i ubedljivo pobedila Sloveniju u poslednjoj proveri pred put na Evropsko prvenstvo u Rigu.

FOTO: Printskrin/Novosti

Sjatili su se ljubitelji košarke da isprate moćne "orlove", a oni su više nego ispoštovali sve prisutne u Areni. Igrala je Srbija sjajno. Povela 10:0, imala nekoliko izgubljenih lopti, ali dobro upravo tome služe pripremne utakmice. Sve vreme uprkos tome kontrolisali su izabranici Svetislava Pešića igru. 

Desetkovana i podmlađena Slovenija izašla je na megdan Srbiji. Nije bilo Vlatka Čančara, ali i da jeste, malo je verovatno da bi ishod bio mnogo drugačiji. 

Objektiv portala "Večernjih novosti" uhvatio je u jednom trenutku Luku Dončića koji je frustrirano pognuo glavu nakon ulaska Vasilija Vase Micića na teren. Novi plejmejker Hapoela pogodio je trojku, a Dončić je u neverici spustio glavu zbog lošeg preuzimanja njegovih saigrača. Doduše, ni sam se nije proslavio igrom u odbrani u ovom napadu, ali njegova reakcija sve govori. 

Srbija ima moćan tim, a Nikola Jokić i drugari nisu uzalud prvi favoriti na Evrobasketu. 

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014? 

