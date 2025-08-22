NI DONČIĆ NIJE MOGAO DA VERUJE: Srbija je previše moćna, a Lukina reakcija pokazuje koliko (VIDEO)
U prepunoj Beogradskoj areni, u spektakularnoj atmosferi pred više od 22.000 ljudi, Srbija je potpuno dominirala i ubedljivo pobedila Sloveniju u poslednjoj proveri pred put na Evropsko prvenstvo u Rigu.
Sjatili su se ljubitelji košarke da isprate moćne "orlove", a oni su više nego ispoštovali sve prisutne u Areni. Igrala je Srbija sjajno. Povela 10:0, imala nekoliko izgubljenih lopti, ali dobro upravo tome služe pripremne utakmice. Sve vreme uprkos tome kontrolisali su izabranici Svetislava Pešića igru.
Desetkovana i podmlađena Slovenija izašla je na megdan Srbiji. Nije bilo Vlatka Čančara, ali i da jeste, malo je verovatno da bi ishod bio mnogo drugačiji.
Objektiv portala "Večernjih novosti" uhvatio je u jednom trenutku Luku Dončića koji je frustrirano pognuo glavu nakon ulaska Vasilija Vase Micića na teren. Novi plejmejker Hapoela pogodio je trojku, a Dončić je u neverici spustio glavu zbog lošeg preuzimanja njegovih saigrača. Doduše, ni sam se nije proslavio igrom u odbrani u ovom napadu, ali njegova reakcija sve govori.
Srbija ima moćan tim, a Nikola Jokić i drugari nisu uzalud prvi favoriti na Evrobasketu.
