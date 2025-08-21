"NE BIH PROCENJIVAO": Svetislav Pešić otkrio kakvo je stanje sa povredom Vasilija Micića (VIDEO)
SRBIJA je pregazila Sloveniju (106:72) u poslednjoj pripremnoj utakmici pred Evrobasket. Sve naše navijače može da raduje što se na terenu našao Vasilije Micić.
O tome kako se oseća košarkaš Hapoel Tel Aviva govorio je na konferenciji za medije selektor Svetislav Pešić.
- Šta ja da kažem ako je sve rekao, je li treba da kažem nešto. To nije pitanje, ti si sve rekao, razgovarao si sa njim. Ja s njim nisam razgovarao, ti imaš informaciju - našalio se Pešić na pitanje koje mu je postavio jedan novinar i dodao:
- Videćemo sutra ujutru kakva je situacija. Ne bih procenjivao, ali najvažnije da prođe bez bolova. Traži vreme. On se na neki način vratio, pa ćemo da vidimo - zaključio je Pešić.
Podsetimo, Srbija prvu utakmicu na Evropskom prvenstvu igra u sredu, 27. avgusta od 20.15 protiv Estonije.
