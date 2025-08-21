RASPORED EVROBASKETA: Evo kada igra Srbija mečeve grupne faze i sa kim se ukršta
Košarkaši Srbije startuju 27. avgusta Evrobasket. Orlovi će u Rigi odigrati sve mečeve grupne faze.
Eurobasket će biti otvoren utakmicom između Velike Britanije i Litvanije u Tamperama (12.30). Prvog dana će na teren i reprezentacija Srbije koja će od u poslednjoj utakmici dana igrati sa Estonijom (20.15).
Grupa A, prvo kolo 27. avgust:
Češka - Portugal (13.45)
Letonija - Turska (17.00)
Srbija - Estonija (20.15)
Drugo kolo, 29. avgust:
Turska - Češka (13.45)
Estonija - Letonija (17.00)
Portugal - Srbija (20.15)
Treće kolo, 30. avgust:
Češka - Estonija (13.45)
Letonija - Srbija (17.00)
Turska - Portugal (20.15)
Četvrto kolo, 1. septembar:
Estonija - Turska (13.45)
Portugalija - Letonija (17.00)
Srbija - Češka (20.45)
Peto kolo, 3. septembar:
Estonija - Portugalija (13.45)
Češka - Letonija (17.00)
Turska - Srbija (20.15)
Nokaut faza takmičenja startuje 6. septembra utakmicama osmine finala, gde će se ukrstiti po četiri najbolje reprezentacije iz grupe A i B, odnosno C i D i to po sledećem principu.
6. septembar
B2 vs. A3 – 11:00
A1 vs. B4 – 14:15
B1 vs. A4 – 17:30
A2 vs. B3 – 20:45
7. septembar
C1 vs. D4 – 11:00
D2 vs. C3 – 14:15
C2 vs. D3 – 17:30
D1 vs. C4 – 20:45
Srbija će ići na grupu u kojoj se nalaze Finska, Švedska, Nemačka, Crna Gora, Velika Britanija, Litvanija.
Četvrtfinala - 9. i 10. septembar
Pobednik meča B2 i A3 protiv pobednika meča A1 i B4 (QF1)
Pobednik između B1 i A4 protiv pobednika meča A2 i B3 (QF2)
Pobednik između C1 i D4 prtiv: pobednika meča D2 i C3 (QF3)
Pobednik između C2 i D3 protiv pobednika meća D1 i C4 (QF4)
Polufinalni mečevi - 12. septembar
Polufinalni meč Učesnici
Pobednik QF1 (WQF1) vs Pobednik QF2 (WQF2)
Pobednik QF3 (WQF3) vs Pobednik QF4 (WQF4)
Finalni meč - 14. septembar
Dve najbolje među 24. reprezentacije odmeriće snage u meču za zlato 14. septembra u Rigi od 20:00 sati, doć će se meč za treće mesto igrati od 16:00 sati.
