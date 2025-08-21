RASPORED EVROBASKETA: Evo kada igra Srbija mečeve grupne faze i sa kim se ukršta

Košarkaši Srbije startuju 27. avgusta Evrobasket. Orlovi će u Rigi odigrati sve mečeve grupne faze.

FOTO: Profimedia

Eurobasket će biti otvoren utakmicom između Velike Britanije i Litvanije u Tamperama (12.30). Prvog dana će na teren i reprezentacija Srbije koja će od u poslednjoj utakmici dana igrati sa Estonijom (20.15).

Grupa A, prvo kolo 27. avgust:

Češka - Portugal (13.45)

Letonija - Turska (17.00)

Srbija - Estonija (20.15)

Drugo kolo, 29. avgust:

Turska - Češka (13.45)

Estonija - Letonija (17.00)

Portugal - Srbija (20.15)

Treće kolo, 30. avgust:

Češka - Estonija (13.45)

Letonija - Srbija (17.00)

Turska - Portugal (20.15)

Četvrto kolo, 1. septembar:

Estonija - Turska (13.45)

Portugalija - Letonija (17.00)

Srbija - Češka (20.45)

Peto kolo, 3. septembar:

Estonija - Portugalija (13.45)

Češka - Letonija (17.00)

Turska - Srbija (20.15)

Nokaut faza takmičenja startuje 6. septembra utakmicama osmine finala, gde će se ukrstiti po četiri najbolje reprezentacije iz grupe A i B, odnosno C i D i to po sledećem principu.

6. septembar

B2 vs. A3 – 11:00

A1 vs. B4 – 14:15

B1 vs. A4 – 17:30

A2 vs. B3 – 20:45

7. septembar

C1 vs. D4 – 11:00

D2 vs. C3 – 14:15

C2 vs. D3 – 17:30

D1 vs. C4 – 20:45

Srbija će ići na grupu u kojoj se nalaze Finska, Švedska, Nemačka, Crna Gora, Velika Britanija, Litvanija.

Četvrtfinala - 9. i 10. septembar

Pobednik meča B2 i A3 protiv pobednika meča A1 i B4 (QF1)

Pobednik između B1 i A4 protiv pobednika meča A2 i B3 (QF2)

Pobednik između C1 i D4 prtiv: pobednika meča D2 i C3 (QF3)

Pobednik između C2 i D3 protiv pobednika meća D1 i C4 (QF4)

Polufinalni mečevi - 12. septembar

Polufinalni meč Učesnici

Pobednik QF1 (WQF1) vs Pobednik QF2 (WQF2)

Pobednik QF3 (WQF3) vs Pobednik QF4 (WQF4)

Finalni meč - 14. septembar

Dve najbolje među 24. reprezentacije odmeriće snage u meču za zlato 14. septembra u Rigi od 20:00 sati, doć će se meč za treće mesto igrati od 16:00 sati.

