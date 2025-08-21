"DELIJE" OVO NISU OČEKIVALE: Evo koga je Crvena zvezda upravo dovela kao pojačanje!
Najnovije vesti iz KK Crvena zvezda iznenadile su "delije".
Naime, klub sa Malog Kalemegdana saopštio je vest o novom pojačanju, a taj 23-godišnjak, iako sa već pozamašnim iskustvom, "ispod radara" specijalizovanih sportskih medija stigao je u crveno-beli tabor.
Evo kako glasi Zvezdino saopštenje tim povodom:
"Filip Škobalj novo pojačanje Crvene zvezde, nastavlja porodičnu tradiciju
KK Crvena zvezda potpisao je u sredu profesionalni ugovor sa nekadašnjim mladim reprezentativcem Srbije, Filipom Škobaljem.
Filip je rođen 28.07.2002. godine i sin je našeg nekadašnjeg trenera Milana Škobalja koji je bio deo stručnog štaba Crvene zvezde punih 8 godina u periodu od 2001-2008.
Igra na poziciji krila, nekadašnji je reprezentativac Srbije u mlađim kategorijama (U16, U18 i U19) sa kojom je svojevremeno osvojio i 4. mesto na Svetskom šampionatu.
Filipš Škobalj je pored dobre sportske karijere koju će sada nastaviti u Srbiji kao igrač Crvene zvezde stekao i visoko akademsko obrazovanje kao bivši student i kapiten Univerziteta Ilinoj Čikago koji je pohađao četiri godine (2021-2025).
Visok je 202 centimetra i izuzetno snažan (težak 107 kg) ali odličnog šuta. Nakon višegodišnjeg boravka u SAD gde je dobio i jednu od najprestižnijih akademskih nagrada kao aktivni sportista u NCAA, Filip svoju profesionalnu karijeru nastavlja u Crvenoj zvezdi sa kojom je potpisao ugovor u sredu.
Filipe dobro došao u Crvenu zvezdu!", ističu crveno-beli.
Evo i kako igra Filip Škobalj (VIDEO)
Koga je sve Zvezda dovela ovog leta?
Na Mali Kalemegdan su stigli:
Ebuka Izundu (Galatasaraj), Čima Moneke (Baskonija), Semi Odželej (Valensija), Stefan Miljenović (Mega), Tajson Karter (Unikaha), Džordan Nvora (Efes), Ognjen Radošić (Igokea), Hasijel Rivero (Makabi Tel Aviv), Filip Škobalj (NCAA), uz povratak Uroša Plavšića sa pozajmice u Bešiktašu.
Bonus video: Neviđeni detalji sa dočeka srpskih olimpijaca u Beogradu
