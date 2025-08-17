OTKRIVENO IDE LI POVREĐENI LUKA DONČIĆ NA EVROBASKET 2025! I dolazi li uopšte u Srbiju na meč sa Jokićem i "orlovima"...
Svi koji vole košarkašku reprezentaciju Slovenije, ili je prosto prate zbog njenog najvećeg asa, pitali su se u ova dva dana - da li će naprasno povređeni Luka Dončić moći da igra na Evropskom prvenstvu koje krajem meseca počinje. I, odgovor je stigao.
Naime, na ogromno zadovoljstvo "zmajčeka" i njihovo veliko olakšanje - ispostavilo se da Dončić nije ozbiljnije povređen.
To je saopštio danas Košarkaški savez Slovenije.
U vanrednom saopštenju KSZ se navodi:
"Luka na utakmici protiv Letonije, na sreću, nije zadobio težu povredu. Posledica nesrećnog događaja sredinom treće četvrtine jeste kontuzija desnog kolena. Kapiten reprezentacije i saigrači će posle slobodne nedelje u ponedeljak nastaviti treninge na parketu u Stožicama. Reprezentacija će trenirati u punom sastavu, jer ni udarci koje su u žaru borbe tokom meča dobili neki igrači nisu ostavili ozbiljnije posledice", navodi se u saopštenju.
Slovenija će na Evropskom prvenstvu, koje počinje 27. avgusta, igrati u Grupi D sa jednim od domaćina - Poljskom, kao i sa Francuskom, Belgijom, Islandom i Izraelom.
Košarkaši Srbije će 21. avgusta u Beogradu imati generalnu probu za Evrobasket upravo protiv selekcije Slovenije, pa se očekuje da i Dončić doputuje na megdan sa Jokićem i "orlovima".
Podsetimo, Srbija će igrati u grupi u Rigi sa selekcijama Letonije, Turske, Portugalije, Estonije i Češke.
