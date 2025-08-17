"OGROMAN POTENCIJAL SRPSKE KOŠARKE!" Nenad Krstić o momcima koji su upravo postali šampioni Evrope

Nenad Krstić, potpredsednik Košarkaškog saveza Srbije za mušku košarku, rekao je da generacija kadeta koja je danas osvojila evropsko zlato u Gruziji ima ogroman potencijal i da su takmičarska ekipa koja ume da dobije utakmicu.

FOTO: N. Skenderija

"Odličan turnir za nas, posle 18 godina zlato u ovom uzrastu, ali ono što je po meni mnogo bitnije, ova generacija ima ogroman potencijal i talenat i to je nešto što sam i ranije mogao da vidim na nekim turnirima, kad su igrali sa 14 ili 15 godina, i kroz razvojno-trenažni program Košarkaškog saveza, gde smo videli da ova generacija ima ogroman potencijal. Ono što me jako raduje, takmičari su, znaju da pobede utakmicu, ogroman karakter su pokazali. Još jednom, evo i ovako, da im čestitam u lično ime i ime Košarkaškog saveza", rekao je Krstić novinarima na Aerodromu "Nikola Tesla".



On je istakao da nije bio zabrinut za osvajanje zlata ni kad su "orlići" gubili 10 razlike na poluvremenu.



"Mislim da je presudila vera da ćemo da pobedimo utakmicu. Litvanci su prvom poluvremenu pogodili neke šuteve, mi smo grešili u odbrani na piku, a bilo je nekih čudnih sudijskih odluka, konkretno tri faula za tri poena na pola terena gde su im dodelili devet slobodnih bacanja. Ali, nekako smo verovali da ako samo nastavimo da igramo agresivnu odbranu, da nastavimo našu igru, da će rezultat doćo. Mi smo promašili neke šuteve u prvom polovremenu, kasnije je proradila i ta naša tranzicija koja nas je krasila celo prvenstvo. Imali smo dosta kontranapada, presečenih lopti i ono što na šta se vraćam je karakter ove ekipe gde su momci verovali u pobedu", zaključio je Krstić.

Podsetimo, ekipa selektora Stevana Mijovića sletela je u nedelju letom iz Gruzije na beogradski aerodrom "Nikola Tesla", a tu su je sačekali njihovi najbliži, članovi porodice, prijatelji i - devojke pojedinih igrača.

Na samom aerodromu bilo je više nego veselo, a na kraju su se čak palile i baklje...

Pogledajte i sami najzanimljivije momente sa tog dočeka, zabeležene okom kamere foto-reportera Nikole Skenderije:

Kako je Srbija osvojila zlato? Nestvarno!

"Orlići" su u meču za trofej evropskog prvaka posle velikog preokreta pobedili Litvaniju sa 99:86 (24:27, 19:26, 32:15, 24:18).

Najvažnije momente sa tog meča možete pogledati u video-snimku koji je pred vama, a ispod tog snimka nalazi se i kraći podsetnik o toj utakmici i učinku srpskih kadeta na šampionatu Evrope.

Sjajan turnir su odigrali izabranici Stevana Mijovića i potpuno zasluženo se okitili najsjajnijim odličjem na kontinentalnom takmičenju.

Srbija je zabeležila samo jedan poraz, u grupi od Španije (95:97). Tokom nokaut faze bila je veoma dominantna. Redom je pobeđivala Grčku (92:65), Tursku (94:73), Sloveniju (90:58) i Litvaniju 99:86.

Što se finala tiče, delovalo je da su "orlići" stegnuto ušli u meč. Rival je to iskoristio i posle 20 minuta igre je imao dvocifrenu prednost - 53:43.

Ipak, totalno drugačiji pristup imala je Srbija u trećem kvartalu. Iz svlačionice se vratila druga ekipa i raznela suparnike u tom delu susreta - 32:15.

Baltička selekcija je veoma kvalitetna i nije se predala nijednog momenta. Tokom četvrte četvrtine je pokušala da preokrene rezultat, ali naša nacionalni tim je uspeo da odbije sve nalete i na kraju ubedljivo slavi i osvoji pehar namenjen pobedniku Evropskog prvenstva.

Najefikasniji u redovima "orlića" bio je Petar Bjelica sa 25 poena, pratio ga je Ognjen Simjanovski sa 22. Na drugoj strani najbolji je bio Gabrijelijus Buividis sa 26, dok je Lukas Šiškauskas dodao 22.

Koliko je Srbina bila sjajna na ovom takmičenju, pokazuje činjenica da samo u prvom kolu protiv Nemačke nije postigla 90 ili više poena. Taj meč je završen rezultatom 86:60.

