REPRIZA MANILE U MINHENU: Evo ko prenosi meč Srbija - Nemačka

Košarkaši Srbije igraće večeras od 20.45 časova protiv Nemačke u finalu pripremnog turnira Superkup u Minhenu.

FOTO: Begum Unal/KSS

Srbija je u petak u polufinalu savladala Češku 113:84, dok je Nemačka bila bolja od Turske 73:71.

- Mislim da smo odigrali respektabilno, drago mi je zbog načina na koji smo pristupili. Moglo je bolje u odbrani, to je sigurno, ali zato su tu pripremne utakmice, izjavio je kapiten Srbije Bogdan Bogdanović.

Utakmicu možete pratiti uživo na portalu "Novosti", kao i na RTS 1 kanalu.

