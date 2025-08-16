Košarka

REPRIZA MANILE U MINHENU: Evo ko prenosi meč Srbija - Nemačka

Александар Илић
Aleksandar Ilić

16. 08. 2025. u 10:39

Košarkaši Srbije igraće večeras od 20.45 časova protiv Nemačke u finalu pripremnog turnira Superkup u Minhenu.

РЕПРИЗА МАНИЛЕ У МИНХЕНУ: Ево ко преноси меч Србија - Немачка

FOTO: Begum Unal/KSS

Srbija je u petak u polufinalu savladala Češku 113:84, dok je Nemačka bila bolja od Turske 73:71.

- Mislim da smo odigrali respektabilno, drago mi je zbog načina na koji smo pristupili. Moglo je bolje u odbrani, to je sigurno, ali zato su tu pripremne utakmice, izjavio je kapiten Srbije Bogdan Bogdanović. 

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Utakmicu možete pratiti uživo na portalu "Novosti", kao i na RTS 1 kanalu. 

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠEŠELJ BEZ KOČNICA: Predsednik SRS predlaže šta uraditi blokaderima teroristima (VIDEO)

ŠEŠELj BEZ KOČNICA: Predsednik SRS predlaže šta uraditi blokaderima teroristima (VIDEO)