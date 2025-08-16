REPRIZA MANILE U MINHENU: Evo ko prenosi meč Srbija - Nemačka
Košarkaši Srbije igraće večeras od 20.45 časova protiv Nemačke u finalu pripremnog turnira Superkup u Minhenu.
Srbija je u petak u polufinalu savladala Češku 113:84, dok je Nemačka bila bolja od Turske 73:71.
- Mislim da smo odigrali respektabilno, drago mi je zbog načina na koji smo pristupili. Moglo je bolje u odbrani, to je sigurno, ali zato su tu pripremne utakmice, izjavio je kapiten Srbije Bogdan Bogdanović.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Utakmicu možete pratiti uživo na portalu "Novosti", kao i na RTS 1 kanalu.
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Preporučujemo
"JOKIĆ JE LUD": Ameri poludeli nakon Nikolinog poteza u dresu Srbije (VIDEO)
16. 08. 2025. u 08:25
NIKOLA JOKIĆ OČITAO LEKCIJU SAIGRAČU: Zbog ovoga mu se divi cela Srbija (VIDEO)
16. 08. 2025. u 09:09
"VIDEĆEMO"... Svetislav Pešić još jednom o stanju Vasilija Micića
16. 08. 2025. u 08:12
VATRENO KRŠTENjE: Petrović debituje za novi klub u grotlu "Enfilda"
SRPSKI čuvar mreže će večeras upisati zvanični debi za Bornmut protiv Liverpula u meču koji otvara novu sezonu najjače lige sveta. Utakmica se igra na "Enfildu" i počinje od 21.00.
15. 08. 2025. u 07:20
CRNOGORCI U ŠOKU: Pomislili za kolonu autobusa da je stigla velika međunarodna vatrogasna pomoć, a ono...
Najnovije vesti iz Crne Gore, a koje se tiču velikih požara zbog koji je i Srbija poslala pomoć ne bi li se vatrena stihija obuzdala, iznenadile su ceo Balkan. Na momenat i nasmejale zbog jedne pogrešne procene.
14. 08. 2025. u 17:22
CIFRA - BOLI GLAVA: Koliku penziju prima Berček? Svakog meseca na račun mu ležu DVE SUME
MNOGI kažu da je Aleksandar Berček jedan od najvećih glumaca na ovim prostorima, a on je svoj talenat dokazivao idući iz uloge u ulogu, i iznova pokazujući čari svog glumačkog umeća.
15. 08. 2025. u 13:20
Komentari (0)