ŠTA ĆE REĆI NIKOLA JOKIĆ? Boban Marjanović: Luka Dončić je najbolji!

14. 08. 2025. u 14:00

Srpski košarkaš Boban Marjanović smatra da je trenutno Luka Dončić najbolji igrač NBA lige.

Na pitanje Yahoo sports-a ko će biti MVP u sezoni 2025/26, Marjanović nije imao mnogo dileme.

- Biće to borba između Luke Dončića i Nikole Jokića. Jedan od njih dvojice će poneti to priznanje - rekao je Boban.

Tokom leta Dončić je značajno smršao i radio na svom telu. To Marjanovića nije iznenadilo.

- Luka je najbolji. Veliki je radnik, stalno je u teretani. Uvek se takmiči i uvek radi ono što je najbolje za njega. Ima neverovatan talenat i može da napravi pokret koji poželi. Ne kažem ovo zato što je moj prijatelj. Znam koliko je truda uložio da bi bio gde je sada.

Trejd Dončića iz Dalasa u Lejkerse je verovatno košarkaška vest godine.

- Videćemo šta će doneti Los Anđelesu. Znam koliko je Luka mentalno jak. Uvek igra i za reprezentaciju Slovenije posle naporne sezone. Uradiće sve da ostvari svoje ciljeve i sa nacionalnim timom i sa Lejkersima - zaključio je Marjanović.

