ŠTA ĆE REĆI NIKOLA JOKIĆ? Boban Marjanović: Luka Dončić je najbolji!
Srpski košarkaš Boban Marjanović smatra da je trenutno Luka Dončić najbolji igrač NBA lige.
Na pitanje Yahoo sports-a ko će biti MVP u sezoni 2025/26, Marjanović nije imao mnogo dileme.
- Biće to borba između Luke Dončića i Nikole Jokića. Jedan od njih dvojice će poneti to priznanje - rekao je Boban.
Tokom leta Dončić je značajno smršao i radio na svom telu. To Marjanovića nije iznenadilo.
- Luka je najbolji. Veliki je radnik, stalno je u teretani. Uvek se takmiči i uvek radi ono što je najbolje za njega. Ima neverovatan talenat i može da napravi pokret koji poželi. Ne kažem ovo zato što je moj prijatelj. Znam koliko je truda uložio da bi bio gde je sada.
Trejd Dončića iz Dalasa u Lejkerse je verovatno košarkaška vest godine.
- Videćemo šta će doneti Los Anđelesu. Znam koliko je Luka mentalno jak. Uvek igra i za reprezentaciju Slovenije posle naporne sezone. Uradiće sve da ostvari svoje ciljeve i sa nacionalnim timom i sa Lejkersima - zaključio je Marjanović.
