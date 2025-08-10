Košarkaška reprezentacija Srbije tačno godinu dana posle osvajanja bronze na Olimpijskim igrama "Pariz 2024" igra novu utakmicu, a taj meč sa Kiprom, u okviru priprema za Evrobasket 2025, možete da pratite uživo uz prenos na portalu "Novosti".

Screenshot: RTS

Kipar - Srbija 50:113

38' - U ovom trenutku, najviše asistencija u našem timu - Topić (7), a po 5 Nikola Jović i Ognjen Dobrić, dok po 4 imaju Gudurić i Avramović. Semafor, inače, pokazuje 113:50 za Srbiju, čiji je najbolji strelac sada postao Petrušev (20 poena, jedan više od Koprivice i Vukčevića)

35' - Kako se bore naši (konkretno, u ovom slučaju, Aleksa Avramović). Kao da ne vode sa preko 50 razlike - trče, "ginu" za svaku loptu. Avramović čak ubeđuje sudije da je uspeo da natera rivala da vrate loptu na svoju polovinu. A semafor pokazuje 47:108 u ovom trenutku...

32' - Kakav start poslednje deonice od strane "orlova" - za malo više od minut postignuto je osam poena, a trojka Dobrića donela je 42:105 Srbiji.

Kraj treće četvrtine, uz sjajnu blokadu Petruševa u poslednjoj sekundi - Srbija vodi sa 55 razilke, pomenutih 97:42.

30' - Posle 84:30 za "orlove", Kiprani su ubacili četiri trojke. Semafor pokazuje 42:97 za Srbiju

28' - Sada je Petrušev preuzeo komandnu palicu. Pet njegovih poena u nizu - 36:90. Interesantno, 10:10 je u poslednja tri minuta, što se nije desilo - od samog starta utakmice, kada je bilo baš 10:10, a onad je Srbija napravila seriju 35:5.

25' - Odlična solo-akcija Nikole Jovića, koji dolazi do lopte, probija se i poentira - 26:80. On izlazi iz igre posle osam poena, koliko je dao i Petrušev (Gudurić je dao devet), a ulazi Davidovac. Vukčević sa 19 i Koprivica sa 15 su trenutno naši najbolji strelci.

25' - Evo koliko je precizna koja ekipa posle nepune dve i po četvrtine:

Plavo su šutevi Kiprana, a crveni Srbije / Screenshot: FIBA

24' - Revija dalekometnih promašaja Kiprana. I to uz nekoliko njihovih ofanzivnih skokova, što se našem selektoru sigurno neće svideti...

22' - Ista startna postava kao na startu meča, s tim da Nikola Jović sada igra pleja, a ne Topić. I, dve nove dobre odbrane "orlova" - pa koš Vukčevića sa distance, a onda i u kontri - 26:73.

21' - Počela je treća deonica, i to lepom akcijom Srbije, te skok-šut poentiranjem Jovića.

Kraj poluvremena. I to kakvog! Srbija vodi sa 66:22, šutirala je 15/25 za dva poena (62), a čak 8/10 za tri, imala je više skokova (21:13), nestvarno više asistencija (21:3). Najbolji strelci su bili Koprivica sa 15, Vukčević sa 14 i Gudurić sa osam poena.

20' - Razgoropadili su se naši košarkaši. Te Balša, te Tristan poentiraju bez adekvatnog otpora rivala, a na kraju deonice - Nikola Jović se probio kroz sredinu, dodao u levi ugao za Dobrića i to je trojka za nestvarnih 22:66.

19' - Topić za Koprivicu - sjajno zakucavanje! 22:57. Mladi plejmejker se probio po desnoj strani, iskoristivši odličan blok Jovića koji je "odneo" dvojicu rivala, a onda je usledila "povratna" lopta za Balšu i - odlično poentiranje.

Zakucavanje Balše Koprivice na utakmici Kipar - Srbija / Screenshot: RTS

18' - Koprivca stiće do svog 12. poena, i to sa slobodnih bacanja (faulirali su ga domaćini kad je krenuo da zakuca) - 20:55.

17' - Ne znaju Kiprani šta ih je snašlo, Tristan Vukčević pogađa dve trojke u nizu - 20:53!

Nikola Jokić posmatra utakmicu Kipar - Srbija / Screenshot: RTS

16' - Vukčević s vraća na parket, a Kiprani poentiraju u dva uzastopna napada. Najpre trojka, a potom kradu domaćini loptu Guduriću - posle srpske serije od 35:5, sada kiparska 5:0.

14' - Koprivicini dobri potezi se nastavljaju - ofanzivni skok posle Gudurićevog dalekometnog šuta, pa asistencija za Davidovca - 15:45

13' - Izuzetno je Koprivica ušao u ovaj meč. Najpre jedno atraktivno zakucavanje u kontri, pa novi pogodak - deveti poen za tri minuta u igri. Impresivno. Srbija ima 43:15.

12' - Novi pogodak Koprivice, sada maltene horog-šutem posle Vanjine asistencije, a onda Konstatinos Simitis daje trojku - 15:36. Uvraća istom merom Marinković - 15:39

11' - U igru je ušao Balša Koprivica. Odmah ga je proigrao Vanja Marinković, a ovaj poentirao i iskoristio dodatno bacanje - 12:31. Nedugo zatim "krađom" zaustavlja napad rivala na njegovoj polovini i biva fauliran. Davidovac potom pogađa trojku - 12:34.

Kraj prve četvrtine, 28:12 za Srbiju posle trojke Marinkovića, koji je u pretposlednjoj akciji izgubio loptu i omogućio rivalu da poentira. Odlično izdanje srpske reprezentacije u uvodnih 10 minuta (šut za dva poena 7/13, za tri 3/4) iako, podsetimo, igra bez Jokić, Bogdanovića, Stefana Jovića i Micića.

9' - Odlazi Srbija na +13, Kiprani to ne smanjuju ni sa linije penala, a na drugoj strani terena Avramović po drugi put za minut završava na parketu. Prvi put posle faula koji je mu je dosuđen u odbrani, a sada posle dugačkog dvokoraka kojim je krenuo ka košu rivala - pa doživeo prekršaj. Dok se on sprema da šutira, a ustao je brzo i prekrstio se, na parket ulazi Vanja Marinković umesto dosad najefikasnijeg sa osam poena, Gudurića.

Aleksa Avramović tokom meča Srbija - Kipar / Screenshot: RTS

8' - Em je Davidovac iskoristio dodatni penal, em je u novom brzom napadu Srbije Gudurić dao svoju drugu trojku na ovom meču (iz trećeg pokušaja), pa Pešićevi izabranici vode sa 21:10 dva minuta nakon što je bilo nerešeno.

Marko Gudurić na meču Srbija - Kipar / Screenshot: RTS

7' - Ugri su još i Jović i Davidovac, a upravo on, posle Gudurićeve trojke, u novoj kontri "orlova" daje koš, iako fauliran - 10:17, za tili čas posle onog izjednačenja domaćih

6' - Kiprani koriste slabije momente "orlova" da uz koš i dodatno bacanje izjednače na 10:10. Pešić u igru ubacuje Aleksu Avramovića, a upravo on u kontri vraća prednost Srbiji

5' - Vukčevićeve "brze ruke" u odbrani donose mu "krađu", a onda on poentira iz kontranapada, i to "ispravljajući" sam sebe (prvi pokušaj mu nije bio dobar) - 7:10 za "orlove".

5' - Posle brzog pogotka kiparske reprezentacije, Srbija je imala dve šanse preko Petruševa da uveća sadašnjih 8:7, ali obe priilke nisu iskorišćene zbog nepreciznosti.

4' - Grubi su Kiprani, nema šta. Već su stigli do 4. prekršaja, a pritom im sudije "ne sviraju" ni očigledna udaranja po ruci. Vukčević je upravo na to ukazao, a potom je Petrušev doneo pogotkom za dva poena 8:5 Srbiji.

3' - Naši nisu realizovali dalekometni šut, a Vilis je dobio priliku za "popravni" posle svog promašaja, pa je fauliran prilikom pokušaja da postigne trojku i imaće tri slobodna bacanja.

3' - Simitis iz prodora "upisuje" Kiprane na semafor, posle čega domaćini prave treći prekšaj, i to posle dva i po minuta igre.

2' - Posle prilične požrtvovanosti "orlova" u odbrani, u kontri pogađa Vukčević - 0:6 za naše

2' - Visoka postava Srbije je dobro započela meč, Gudurić je pogodio iz prodora, a posle promašaja rivala, precizan sa linije penala bio je Petrušev. Naši su se još jednom odbranili, zahvaljujući promašenom ziceru Kiprana, posle čega je Petrušev promašio šut sa čeone linije.

1' - Utakmica je počela! Prvi napad imaju košarkaši Srbije, koji ovoga puta igraju u plavoj opremi.

Srpska navijačica tokom himne Bože pravde pred Kipar - Srbija / Screenshot: RTS

15.58 - Nema u protokolu ni Bogdana Bogdanovića, ni Stefana Jovića, a ni Vase Micića, koji jeste doputovao, ali zbog lakše povrede propušta ove uvodne utakmice

15.57 - Nikole Jokića nema među igračima koji su ispred selektora Svetislava Pešića stajali tokom intoniranja himne

15.54 - Intoniraju se himne. Najpre "Bože pravde"

15.53 - Petorka Kiprana je Simitis, Pasialis, Tigas, Darnel Vilis i Stilijanu

15.52 - Interesantno, ako je suditi po domaćinu turnira, prvu petorku Srbije čine Topić, Gudurić, Jović, Vukčević i Petrušev.

Podsetimo, u subotu su košarkaši Srbije pobedili Grčku u sklopu priprema za Evrobasket 2025, a danas, ove nedelje, od 16 časova igraju sa Kiprom, domćinom prvog turnira na kome "orlovi" igraju ovog leta.

Kiprani se nisu najbolje proveli na startu tog nadmetanja, kada su odmerili snage sa Izraelom.

