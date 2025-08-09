Košarka

IZRAEL RAZBIO DOMAĆINA: Deni Avdija i saigrači ubedljivi protiv Kipra

Časlav Vuković

09. 08. 2025. u 19:25

KOŠARKAŠI Izraela razbili su Kipar sa 109:69 (29:23, 26:21, 28:15, 26:10) na turniru u Limasolu.

FOTO: FIBA.Basketball

Već posle prvog poluvremena bila je jasno da će Deni Avdija i saigrači zabeležiti trijumf, pošto su posle 20 minuta igre imali prednost od 11 razlike - 55:44.

Još bolji je Izrael bio u drugom delu susreta, posebno u odbrani. Domaćin je u trećem i četvrtom periodu ukupno postigao 25 poena.

Izrael su do pobede predvodili Juvel Zusmna i Tomer Ginat sa po 15 poena. Na drugoj strani najviše su se istakli Konstanstinos Simicis i Filipos Tigas koji su brojali do 12.

Podsetimo, u drugom meču ovog turnira sastaju se Srbija i Grčka. Ovaj duel možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".

