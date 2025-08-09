uživoPRENOS, SRBIJA - GRČKA: Ovo su pravi "orlovi", Jokić je neverovatan
KOŠARKAŠI Srbije se spremaju za Evrobasket 2025. "Orlovi" nastupaju na turniru u Limasolu (Kipar), a prvu utakmicu igraju protiv Grčke. Ovaj duel možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".
Treća četvrtina: Srbija - Grčka 51:43
28' -
27' - Na liniji slobodnih bacanja našao se Filip Petrušev i bio je polovičan. Mučio se sa penala prošle sezone u dresu Zvezdu novi igrač Dubaija. Uspeo je Larencakis da poentira pod faulom Dobrića. Poentirao je i sa crte.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
24' - Promašio je Jović, ali na pravom mestu je bio Jokić i vratio je loptu u koš. Nezustavljim je Somborac. Potom i sjajna asistencija Jokića i laki poeni Stefana Jovića.
23' - Lepo je Slukas preopznao rupu u odbrani "orlova" i iskoristio je to za lake poene. Potom je posle ukradene lopte poentirao i Dorsi.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
22' - Upravo je košarkaš Denvere postigao prve poene u trećoj četvrtini. Bio je siguran sa linije penala. Srbija prvi put na utakmici ima dvocifrenu prednost - 45:34.
21' - Nikola Jokić je na startu treće četvrtine ostvario dabl-dabl. On ima 10 poena i 10 skokova.
Druga četvrtina: Srbija - Grčka 43:34
20' - Snašao se nekako Stefan Jović i pogodio je veoma težak šut na isteku napada. To je bio poslednji koš u prvom poluvremenu!
19' - Opet Jokić muči rivala, pokupio je ofanzivni skok, a potom i poentirao. Potom je uhvatio i defanzivni skok. Ponovo Jokić. Nemaju Grci rešenje za NBA asa koji poentira kako hoće.
18' - Odlično se pod košem rivala pozicionirao Jokić i uspeo je da iznudi dva slobodna bacanja. Opet je bio polovičan sa crte.
17' - Pogodio je Bogdanović na isteku napada. Promašio je nakon toga trojku. Još uvek traži šut s polja kapiten.
16' - Druga trojka Marinkovića. Raste prednost "orlova" koji igraju veoma dobru odbranu u drugoj četvrtini. U poslednjoj sekundi je Slukas uspeo da iznudi faul od Jokića i to na šutu za tri. Sva tri puta je bio precizan košarkaš Panatinaikosa.
14' - Probio je Aleksa Avramović i uspeo da poentira posle prodora. Bogdanović se vratio na teren, ali nije pogodio šut sa poludistance.
13' - Prve poene za Srbiju u drugom periodu postiže Marinković. Kapiten Partizana je bio precizan van linije 6,75.
12' - Nekoliko loših poteza na obe strane, pa posle minut i po igre u drugom kvartalu nema poena. Dobra saradnja braće Adetokumbo i zakucavanje Kostasa.
Prva četvrtina: Srbija - Grčka 26:26
10' - Janulis Larencakis je pogodio trojku. To je ujedno bio poslednji koš u prvoj četvrtini.
9' - Promašaj Vukčevića popravio je Gudurić. Na drugoj strani snažno je zakucao Adetokumbo. Sjajna kontra Srbije i poeni Vukčevića pod faulom. Pogodio je i dodatno bacanje. Opet se našao na linije penala i oba puta je bio siguran.
8' - Još jednom sa poludistance pogađa Dinos Mitoglu. Tajm-aut je zatražio Svetislav Pešić.
7' - Upisao se u strelce i Stefan Jović koji je zamenio Avramovića. Mitoglu je poentirao sa poludistance. Drugi put van linije 6,75 poentirao Nikola Jović. Istom merom uzvratio je Slukas.
6' - Sjajan napad Grčke okončan je trojkom Samodurova iz desnog kornera. Na drugoj strani Jokić je iznudio dva slobodna bacanja. Polovičan je bio centar Denvera.
4' - Dorsi je pogodio iz velike daljine preko Jokića. Ovo je bio prvi pogdak Grka van linije 6,75. Upisao se i kapiten Bogdan Bogdanović.
3' - Promašio je dva puta zicer, ali treći put je bio precizan Jokić. Jasno je da će on biti najveća pretnja "helenima".
2' - "Sombor safl". Svoj šut sa jedne noge na isteku napada je pogodio Jokić. Potom je Jović izblokiran, da bi Dorsi poentirao iz kontre.
1' - Prvu trojku na utakmici postigao je Nikola Jović. Na drugoj strani Mitoglu je poentirao sa poludistance.
Uoči meča:
Izabranici Svetislava Pešića su do sad odigrali dva pripremna meča zatvorenog tipa i ubedljivo su pobedili Bosnu i Hercegovinu (126:89), kao i Poljsku (79:67).
Srbija je favorit i protiv "helena" posebno što rival neće u timu imati najboljeg igrača Janisa Adetokumba koji se oporavlja od povrede. Takođe, utakmicu će propustiti i Vasilis Toliopulos i Vangelos Zugris.
Što se naše selekcije tiče u sastavu su: Bogdan Bogdanović, Nikola Jokić, Nikola Milutinov, Nikola Jović, Filip Petrušev, Tristan Vukčević, Dejan Davidovac, Vanja Marinković, Marko Gudurić, Ognjen Dobrić, Stefan Jović, Aleksa Avramović, Nikola Topić i Balša Koprivica. Van stroja je ostao Vasilije Micić koji još uvek nije 100 odsto spreman.
Ove dve reprezentacije su poslednji meč odigrale 22. jula 2024. godine i "orlovi" su ubedljivo trijumfovali sa 94:72.
Podsetimo, Srbija drugu utakmicu na ovom turniru igra protiv domaćina Kipre (nedelja, 16) koji je ove subote ubedljivo poražen od Izraela (109:69).
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
TUGA! Preminuo fudbaler iz Lajkovca kog je udario grom! Dragišino srce nije izdržalo
09. 08. 2025. u 11:30
TRAGEDIJA! Poginuo čuveni fudbaler, oglasila se i UEFA
09. 08. 2025. u 08:08
PRIPREMA ZA REVANŠ SA LEHOM: Zvezda ima luksuz da odmara nekoliko prvotimaca kako bi bili spremni za novi obračun sa Poljacima
NAJZANIMLjIVIJI meč četvrtog kola Superlige Srbije gledaćemo večeras na "Stadionu Rajko Mitić" gde će od 20 časova koplja ukrstiti Crvena zvezda i TSC.
09. 08. 2025. u 09:17
ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo na utakmici Crvene zvezde u Poljskoj i posle nje
Crvena zvezda i Leh su se sastali u Poznanju u prvom meču 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a tom prilikom domaća publika oduševila je celu Srbiju. Zapravo, ne baš celu - jer se jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, razbesneo.
07. 08. 2025. u 19:55
IMAO 609 KG, DANAS 68: Neverovatno KAKO sad izgleda nekad najteži tinejdžer sveta i drugi najteži čovek u istoriji (FOTO)
PRE više od deset godina, ime Kalid Bin Mohsen Šari iz Saudijske Arabije obišlo je svet kada je postao poznat kao najdeblji tinejdžer na planeti, a ujedno i drugi najteži čovek svih vremena.
09. 08. 2025. u 12:33
Komentari (0)