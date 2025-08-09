KOŠARKAŠI Srbije se spremaju za Evrobasket 2025. "Orlovi" nastupaju na turniru u Limasolu (Kipar), a prvu utakmicu igraju protiv Grčke. Ovaj duel možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".

FOTO: Tanjug/AP

Treća četvrtina: Srbija - Grčka 51:43

28' -

27' - Na liniji slobodnih bacanja našao se Filip Petrušev i bio je polovičan. Mučio se sa penala prošle sezone u dresu Zvezdu novi igrač Dubaija. Uspeo je Larencakis da poentira pod faulom Dobrića. Poentirao je i sa crte.

24' - Promašio je Jović, ali na pravom mestu je bio Jokić i vratio je loptu u koš. Nezustavljim je Somborac. Potom i sjajna asistencija Jokića i laki poeni Stefana Jovića.

23' - Lepo je Slukas preopznao rupu u odbrani "orlova" i iskoristio je to za lake poene. Potom je posle ukradene lopte poentirao i Dorsi.

22' - Upravo je košarkaš Denvere postigao prve poene u trećoj četvrtini. Bio je siguran sa linije penala. Srbija prvi put na utakmici ima dvocifrenu prednost - 45:34.

21' - Nikola Jokić je na startu treće četvrtine ostvario dabl-dabl. On ima 10 poena i 10 skokova.

Druga četvrtina: Srbija - Grčka 43:34

20' - Snašao se nekako Stefan Jović i pogodio je veoma težak šut na isteku napada. To je bio poslednji koš u prvom poluvremenu!

Srbija vodi na poluvremenu‼️🇷🇸❤️ pic.twitter.com/hc2zdqu0nU — Košarkaški savez SRB (@KSSrbije) August 9, 2025

19' - Opet Jokić muči rivala, pokupio je ofanzivni skok, a potom i poentirao. Potom je uhvatio i defanzivni skok. Ponovo Jokić. Nemaju Grci rešenje za NBA asa koji poentira kako hoće.

18' - Odlično se pod košem rivala pozicionirao Jokić i uspeo je da iznudi dva slobodna bacanja. Opet je bio polovičan sa crte.

17' - Pogodio je Bogdanović na isteku napada. Promašio je nakon toga trojku. Još uvek traži šut s polja kapiten.

16' - Druga trojka Marinkovića. Raste prednost "orlova" koji igraju veoma dobru odbranu u drugoj četvrtini. U poslednjoj sekundi je Slukas uspeo da iznudi faul od Jokića i to na šutu za tri. Sva tri puta je bio precizan košarkaš Panatinaikosa.

14' - Probio je Aleksa Avramović i uspeo da poentira posle prodora. Bogdanović se vratio na teren, ali nije pogodio šut sa poludistance.

13' - Prve poene za Srbiju u drugom periodu postiže Marinković. Kapiten Partizana je bio precizan van linije 6,75.

12' - Nekoliko loših poteza na obe strane, pa posle minut i po igre u drugom kvartalu nema poena. Dobra saradnja braće Adetokumbo i zakucavanje Kostasa.

Prva četvrtina: Srbija - Grčka 26:26

10' - Janulis Larencakis je pogodio trojku. To je ujedno bio poslednji koš u prvoj četvrtini.

9' - Promašaj Vukčevića popravio je Gudurić. Na drugoj strani snažno je zakucao Adetokumbo. Sjajna kontra Srbije i poeni Vukčevića pod faulom. Pogodio je i dodatno bacanje. Opet se našao na linije penala i oba puta je bio siguran.

8' - Još jednom sa poludistance pogađa Dinos Mitoglu. Tajm-aut je zatražio Svetislav Pešić.

7' - Upisao se u strelce i Stefan Jović koji je zamenio Avramovića. Mitoglu je poentirao sa poludistance. Drugi put van linije 6,75 poentirao Nikola Jović. Istom merom uzvratio je Slukas.

6' - Sjajan napad Grčke okončan je trojkom Samodurova iz desnog kornera. Na drugoj strani Jokić je iznudio dva slobodna bacanja. Polovičan je bio centar Denvera.

4' - Dorsi je pogodio iz velike daljine preko Jokića. Ovo je bio prvi pogdak Grka van linije 6,75. Upisao se i kapiten Bogdan Bogdanović.

3' - Promašio je dva puta zicer, ali treći put je bio precizan Jokić. Jasno je da će on biti najveća pretnja "helenima".

2' - "Sombor safl". Svoj šut sa jedne noge na isteku napada je pogodio Jokić. Potom je Jović izblokiran, da bi Dorsi poentirao iz kontre.

1' - Prvu trojku na utakmici postigao je Nikola Jović. Na drugoj strani Mitoglu je poentirao sa poludistance.

Uoči meča:

Izabranici Svetislava Pešića su do sad odigrali dva pripremna meča zatvorenog tipa i ubedljivo su pobedili Bosnu i Hercegovinu (126:89), kao i Poljsku (79:67).

Srbija je favorit i protiv "helena" posebno što rival neće u timu imati najboljeg igrača Janisa Adetokumba koji se oporavlja od povrede. Takođe, utakmicu će propustiti i Vasilis Toliopulos i Vangelos Zugris.

Što se naše selekcije tiče u sastavu su: Bogdan Bogdanović, Nikola Jokić, Nikola Milutinov, Nikola Jović, Filip Petrušev, Tristan Vukčević, Dejan Davidovac, Vanja Marinković, Marko Gudurić, Ognjen Dobrić, Stefan Jović, Aleksa Avramović, Nikola Topić i Balša Koprivica. Van stroja je ostao Vasilije Micić koji još uvek nije 100 odsto spreman.

Ove dve reprezentacije su poslednji meč odigrale 22. jula 2024. godine i "orlovi" su ubedljivo trijumfovali sa 94:72.

Podsetimo, Srbija drugu utakmicu na ovom turniru igra protiv domaćina Kipre (nedelja, 16) koji je ove subote ubedljivo poražen od Izraela (109:69).

