"HVALA GRČKOJ, ALI MOJA KRV JE SRPSKA!" Tristan Vukčević objasnio zašto je izabrao Srbiju pre Grčke
U razgovoru za grčki Atletiko Tristan Vukčević je otkrio zašto je izabrao da nastupa za reprezentaciju Srbije pre Grčke.
- Moja odluka da igram za srpsku reprezentaciju bila je prirodan sled događaja. Želim da se zahvalim Košarkaškoj federaciji Grčke, predsedniku gospodinu Lioliosu, treneru Spanulisu za koga imam neograničeno poštovanje, Nikosu Zisisu koji mi je dao vrlo dobru prezentaciju podataka i, naravno, na ponudi iz Grčke, ali moja krv je srpska. Moj otac je igrao 2003. godine u Stokholmu za srpsku reprezentaciju na Evropskom prvenstvu - rekao je Vukčević.
Nastavio u istom tonu i imao je samo reči hvale za Grčku i grčki narod.
- Ja, moj otac i cela moja porodica imamo ogromnu zahvalnost prema Grčkoj i Grcima. To što sam odlučio da igram za Srbiju ne umanjuje našu ljubav prema Grčkoj, niti to što Grčku doživljavamo kao našu drugu domovinu i drugi dom.
Složio se sa konstatacijom novinara da je Srbija favorit na predstojećem takmičenju.
- Jesmo favoriti, ali Grčka sa Janisom i ostalim momcima je za mene među favoritima - zaključio je košarkaš Vašingtona.
