ŠOK ZA NAVIJAČE: Bez susreta Jokića i Adetokumba na Kipru
KOŠARKAŠI Grčke i Srbije odigraće duel na turniru u Limasolu. Susret će se odigrati u subotu od 19.30, a navijači su dobili jednu lošu vest.
Kako prenose grčki mediji Janis Adetokumbo neće putovati na turnir koji će se igrati na Kipru.
Košarkaški savez Grčke je danas preneo da će uz Adetokumba turnir u Limasolu propustiti i Vasilis Toliopulos i Vangelis Zugris.
Među 16 igrača koje je selektor Vasilis Spanulis poveo na Kipar se nalaze: Kostas Papanikolau, Kostas Slukas, Janulis Larencakis, Tanasis Adetokumbo, Konstantinos Mitoglu, Tajler Dorsi, Kostas Adetokumbo, Dimitris Kacivelis, Panajotis Kalaicakis, Nikos Hugaz, Antonis Karajanidis, Omiros Necipoglu, Aleksandros Samodurov, Lefteris Liotopulos, Aleksandros Nikolaidis i Atanasios Bazinas.
Selekcija Grčke će svoju prvu utakmicu na turniru u Limasolu odigrati protiv reprezentacije Srbije, u subotu od 19.30, dok će meč protiv Izraela odigrati u nedelju u istom terminu.
Prijateljski turnir na Kipru igra se uoči ovogodišnjeg Evropskog prvenstva, koje će se održati od 27. avgusta do 14. septembra u Letoniji, Poljskoj, Kipru i Finskoj.
Reprezentacija Grčke će na njemu igrati u Grupi C u Limasolu sa selekcijama Španije, Italije, Bosne i Hercegovine, Kipra i Gruzije.
