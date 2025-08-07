SRBIJA TUGUJE: Preminuo legendarni košarkaš, osvajač 13 medalja sa reprezentacijom - čak šest zlatnih!

Tužne vesti zadesile su našu košarku.

Foto: EPA-EFE/LUKAS BARTH-TUTTAS

Nekadašnji jugoslovenski košarkaški reprezentativac Nemanja Đurić preminuo je u 89. godini, saopštio je danas KSS.

U saopštenju se navodi i sledeće:

"Napustio nas je legendarni košarkaš i reprezentativac Nemanja Neca Đurić.

Rođen je u Beogradu 18. juna 1936. u Kraljevini Jugoslaviji. Pre košarke trenirao je fudbal, rukomet i odbojku. Posle konkursa KK Crvena zvezda da se traže visoki mladići, sa 19 godina odlazi na trening, na nagovor njegovog prijatelja Slobodana Pive Ivkovića. Svoje prve košarkaške korake pravi u KK Crvena zvezda tek sa 19 godina i vrlo brzo prelazi u KK Radnički sa Crvenog krsta u Beogradu.

Za tri godine u Radničkom, Nemanja Neca Đurić sa 22 godine postaje član čuvene jugoslovenske reprezentacije koja je osvojila zlatnu medalju na Mediteranskim igrama u Bejrutu 1959. godine i nagovestila svetlu budućnost koja je pred njima. Na Olimpijskim igrama u Rimu 1960. godine jugoslovenska reprezentacija zauzela je šesto mesto, a Nemanja je postao nezamenljivi član prve petorke naše reprezentacije.

Za jugoslovensku reprezentaciju Đurić je igrao devet godina, od 1958. do 1967. godine. U tom periodu odigrao je 138 utakmica i postigao 1.400 koševa. Učestvovao je na sedam Balkanijada, jednim mediteranskim igrama, dva puta na Olimpijskim igrama, na dva svetska prvenstva i četiri evropska prvenstva.

Sa reprezentacijom je na ovim takmičenjima ukupno osvojio 13 medalja – šest zlatnih, šest srebrnih i jednu bronzanu.

Nemanja Neca Đurić / FOTO: KSS

Za svoj Radnički, u kome je bio prva igračka legenda, igrao je deset sezona, od 1956. do 1965. godine, da bi posle odsluženja vojnog roka otišao u italijanski Rejer iz Venecije. U sezoni 1969/70 Nemanja Đurić se vraća u jugoslovensku košarku i nastupa za Crvenu zvezdu, a potom dve sezone za Oriolik iz Slavonskog broda, gde je bio igrač i trener. Poslednja igračka sezona Nemanji je bila 1972/73, kada je takođe kao igrač i trener sa 37 godina bio u sarajevskom Železničaru.

U dugoj igračkoj karijeri Đurić je odigrao 181 prvoligašku utakmicu i postigao 3.958 poena. (prosečno 22 po meču). Dve sezone je bio drugi na listi strelaca jugoslovenske Prve lige, iza legendarnog Radivoja Koraća.

Trenerskom karijerom Neca je počeo da se bavi još za vreme aktivnog igranja. Samostalno je vodio Crvenu zvezdu, Oriolik, Železničar i svoj Radnički u sezoni 1978/79. Kao pomoćnik Aleksandra Nikolića, sa Crvenom zvezdom je osvojio Kup Jugoslavije u sezoni 1974/75. Posle toga odlazi u inostranstvo, ali nije se dugo bavio trenerskim poslom. Nažalost, rano je završio perspektivnu trenersku karijeru.

Iz braka sa Jelenom ima sina Luku i kćerku Kristinu.

Datum i vreme sahrane biće objavljeni naknadno."

