SRPSKI REPREZENTATIVAC U EVROLIGI: Uroš Trifunović pojačao evropskog velikana!

SRPSKI košarkaš Uroš Trifunović se nakon godinu dana vraća u Evroligu.

FOTO: M. Vukadinović

Reprezentativac naše zemlje je potpisao dvogodišnji ugovor sa jednom od najvećih evropskih klubova Makabijem iz Tel Aviva.

On je na kraju prošle sezone napustio Partizan i otišao je u turski Tofaš gde je sjajnim igrama omogućio sebi da se vrati u najelitnije evropsko takmičenje.

Trifunović je u dresu kluba iz Burse prosečno beležio 11 poena i četiri skoka, što je nateralo Makabi da ga angažuje, ali i Svetislava Pešića da ga uvrsti na širi spisak igrača koji konkurišu za Evropsko prvenstvo.

Podsetimo, ovaj 24-godinjši krilni košarkaš je do sad u karijeri osvojio dva Kupa Radivoj Korać sa Partizanom, kao i ABA ligu 2023. godine.

