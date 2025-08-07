SRPSKI REPREZENTATIVAC U EVROLIGI: Uroš Trifunović pojačao evropskog velikana!
SRPSKI košarkaš Uroš Trifunović se nakon godinu dana vraća u Evroligu.
Reprezentativac naše zemlje je potpisao dvogodišnji ugovor sa jednom od najvećih evropskih klubova Makabijem iz Tel Aviva.
On je na kraju prošle sezone napustio Partizan i otišao je u turski Tofaš gde je sjajnim igrama omogućio sebi da se vrati u najelitnije evropsko takmičenje.
Trifunović je u dresu kluba iz Burse prosečno beležio 11 poena i četiri skoka, što je nateralo Makabi da ga angažuje, ali i Svetislava Pešića da ga uvrsti na širi spisak igrača koji konkurišu za Evropsko prvenstvo.
Podsetimo, ovaj 24-godinjši krilni košarkaš je do sad u karijeri osvojio dva Kupa Radivoj Korać sa Partizanom, kao i ABA ligu 2023. godine.
