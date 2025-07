BOMBA NA MALOM KALEMEGDANU: Stigao centar iz Makabija

Hasiel Rivero je novi član KK Crvena zvezda Meridianbet!



Doskorašnji igrač Makabija novo je pojačanje crveno-belih i donosi veliku borbenost, odličnu igru u reketu, osećaj za skokove uz ogromnu fizičku snagu koju poseduje.



Welcome to red and white family, Jasiel! 🔴⚪#kkcz… pic.twitter.com/GXOoVRr3SY — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) July 18, 2025