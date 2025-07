"MI SRBI ZNAMO ŠTA JE RAT"! Oglasio se vlasnik Hapoela i otkrio zbog čega je Vasilije Micić izabrao Izrael

Vasilije Micić je i zvanično postao novi košarkaš Hapoela iz Tel Aviva. Nakon brojnih spekulacija srpski košarkaš je odlučio da potpiše ugovor sa izraelskim klubom koji će naredne sezone igrati u Evroligi

FOTO: Tanjug/AP

Sjajni plejmejker prihvatio je bogatu ponudu osvajača Evrokupa od 14 miliona evra za tri godine, koji je od starta bio prvi favorit za njegov potpis u konkurenciji Olimpijakosa, Crvene zvezde, Real Madrida, Fenerbahčea i Efesa.

A kako je došlo do ove saradnje ispričao je prvi čovek kluba Ofer Janaj. Naime, jedna ljudska poruka Micića je sve promenila.

- Čim su rakete iz Irana pale ovde, dobio sam poruku od njega: "Mi kao Srbi znamo šta je rat i zaista se nadam da su vaši voljeni bezbedni i da ćete ovo proći mirno". To me je dirnulo. To uopšte nema veze sa novcem. Ono što smo ovde uradili jeste da smo mu dali deo plate i u akcijama. On je dobar biznismen i ovde vidi potencijal - kazao je Janaj.

Prisetio se trenutka u kojem su pregovori stali, zbog, kako kaže, prevelike plate koju je Srbin tražio.

- Počelo je pre dva meseca i tada se mnogo razgovaralo. U isto vreme, povezao sam se i sa njim, on je posebna ličnost. Pregovori su stigli do tačke gde sam im rekao: "Nimalo niste realni u vezi sa tim kako postići dogovor, brojke nemaju smisla i stoga je nemoguće krenuti napred". U tom trenutku su pregovori završeni - otkrio je Janaj za Sport5.

Najvažniji cilj je da plasman u plej-of Evrolige.

- Druga stvar je da osvojimo izraelsko prvenstvo. Pokušali smo da razmislimo kako možemo da stvorimo situaciju u kojoj uspevamo da održimo oba cilja. Kada budemo u Sofiji, da počnemo da letimo svi dva i po sata u svakom pravcu, to u osnovi znači da bi igrači provodili mnogo vremena na letovima. To bi naše igrače učinilo sklonim povredama.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu