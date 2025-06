TRENER PARTIZANA PRED FMP: Bićemo najbolja verzija sebe, nadamo se!

Nastavlja se ugodno toplo vreme, a takvo vreme očekuje se i u narednom periodu. I drugi dan vikenda doneće Srbiji sunčano i toplo vreme, bez velikih vrućina. Ugodne će biti noći, u mnogim predelima, pa i sveže. Maksimalna temperatura biće od 27 do 31, u Beogradu do 30°C. Još malo toplije vreme biće u ponedeljak, maksimalna temperatura do 32°C.