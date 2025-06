"LUKA, NIJE TI OVO DALAS"! Medžik DŽonson grmi na Dončića

Legendarni košarkaš Los Anđeles Lejkersa Medžik Džonson rekao je danas da igrač te ekipe Luka Dončić mora da shvati da ne igra za Dalas i da niko u klubu ne treba da mu govori da mora da bude u formi, već da time mora sam da se bavi.

instagram / magicjhohnson

Dončić je neočekivano u februaru iz Dalasa trejdovan u Los Anđeles Lejkerse. Taj trejd iznenadio je slovenačkog košarkaša, ali i čitavu NBA ligu i navijače, a Džonson je rekao da je uz prelazak u Los Anđeles trebalo da dođe i do promene načina razmišljanja.

"Luka mora da shvati da ovo nije Dalas. Kobi, nek počiva u miru, on je superstar koji nas je predvodio, Šek nas je vodio do titule, Lebron nas je vodio. I to je ono što ovde nedostaje. Mi ne bi trebalo da vam govorimo da budete u formi, trebalo je vi time da se bavite, zar ne? Pogotovo što ste superzvezda", rekao je Džonson za I-Es-Pi-En (ESPN).

U više navrata Dončić je kritikovan zbog viška kilograma, a on je od završetka sezone u NBA ligi radio na tome i trenirao u Ljubljani, preneo je Basketnjuz.

Prošlog meseca pojavio se na košarkaškoj utakmici bivšeg kluba Real Madrida, kada se videlo da je smršao i u dobroj formi, pa su ga navijači na društvenim mrežama prozvali "Vitki Luka".

Lejkersi su ovu sezonu završili porazom 1:4 od Minesote u prvom kolu plej-ofa Zapadne konferencije.

Dončić je bio najbolji igrač u toj seriji, pošto je u proseku postizao 30,2 poena, uz sedam skokova i 5,8 asistencija.