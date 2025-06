OTKRIVENO! Evo gde će Sterling Braun igrati sledeće sezone

Košarkaši Partizana osvojili su ABA ligu pobedom nad Budućnosti u četvrtoj utakmici finalne serije, a ključnu ulogu u ovom uspehu imao je Amerikanac Sterling Braun.

FOTO: N. Skednerija

On se posle meča obratio novinarima i govorio o toku sezone, pritisku koji je ekipa osećala, podršci stručnog štaba i planovima za budućnost.

- Osećam se sjajno, čoveče. Bila je ovo duga godina. Mnogo smo se borili, i na terenu i van njega. Ali smo ostali zajedno kao tim. Verovali smo jedni u druge. Imali smo odličan stručni štab. Svi su vikali, navijali. Svi igrači, uprkos povredama i svemu što se dešavalo, ostali smo zajedno. Izašli smo tamo i dali sve od sebe. Prva pobeda u gostima je bila velika stvar. Skidam kapu i našim protivnicima — borili su se i igrali dobro. Ali mi smo bili fokusirani cele godine. Znali smo šta želimo i morali smo da stignemo tamo - rekao je Braun.

Govoreći o finalnoj seriji, istakao je da su znali da je presudno da se ekipa pojavi u pravom trenutku i završi posao.

FOTO: N. Skednerija

- Naravno. To su trenuci kada morate da se pojavite. Da biste završili posao. Jedno je stići tamo, a drugo je završiti. To je ono što je bilo potrebno da se pobedi. To je ono što je mom timu bilo potrebno od mene.

Pohvalio je i trenera za poverenje koje je imao u tim.

- Nije bilo promene. Znao je šta možemo da uradimo. Izašli smo iz te faze. Sve manje od toga bi bilo razočaranje. Verovao je u nas. Postavio nas je na prave pozicije. Dao nam je pravi plan igre. Svaka utakmica je bila dobro pripremljena.

Na kraju je istakao koliko mu lično znači ova titula.

- Lično, meni mnogo znači. Ovo je nešto što želite da dodate u svoju biografiju, nešto što želite da ponesete sa sobom. Ovde smo skoro deset meseci i ne želite da odete kući praznih ruku. To bi bila razočaravajuća sezona. Mnogo mi znači jer sam uložio mnogo truda da bih se dokazao — kao plejmejker, kao svestrani igrač.

Na pitanje o nastavku karijere, Braun je kratko rekao:

- Sada slavimo i uživamo, a onda – sledeća sezona - potvrdio je ostanak u Beogradu.

