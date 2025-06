"DONEO SAM TEŠKU ODLUKU..." Aleksa Avramović, iskreno

DUBAI je u debitanstskoj sezoni u ABA ligi stigao do polufinala. U narednoj ga očekuje i učešće u Evroligi. Zbog toga je klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata počeo da radi na jačanju tima. Jedan od igrača koji je stigao u ovaj klub je Aleksa Avramović.

Foto: Profimedia

Srpski reprezentativac je završio epizodu u CSKA. On se od "armejaca" oprostio titulom VTB lige i od naredne sezone će ponovo nastupati u najelitnijem evropskom košarkaškom takmičenju.

- Već sam se dogovorio sa Dubaijem. To je bilo veoma teško za mene. Razmišljao sam o ponudi Dubaija nekoliko nedelja, ali sam doneo ovu tešku odluku, zajedno sa mendžmentom CSKA - rekao je Avramović u kratkoj izjavi za "Championat".

Predsednik ruskog kluba Andrej Vatutin tužan je zbog odlaska jednog od najboljih igrača ekipe iz Moskve.

- Ovo je šampionska sezona. Kao i kod svih, imao je dobrih utakmica i onih manje uspešnih. Najvažnije je da se Aleksa davao 100 odsto. Nije bilo trenutka kad nije bio maksimalno angažovan ni na utakmicama ni na treninzima. Naprotiv, možda se čak i previše trudio da se dokaže. Teško je doći u klub ovog nivoa i odmah odigrati celu sezonu ravnomerno. Zato želim da mu se zahvalim na njegovom doprinosu. Titula u VTB ligi i Superkupu govore same za sebe. Ako nije on bio taj koji je davao 30 poena, nekad su to radili drugi. Važno je da klub pobeđuje. I da naglasim: CSKA nikada nije bio tim jednog igrača. Čak ni kada su kod nas igrale zvezde poput Šiškauskasa, Teodosića, De Koloa, Rodrigeza... I želimo da tako ostane - istakao je Vatutin.

Podsetimo, Avramović je u VTB ligi prosečno beležio 12,2 poena, 2,8 skoka i 3,4 asistencija po utakmici.

