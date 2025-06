PARTIZAN, CRVENA ZVEZDA, ILI...? Majk DŽejms želi da ide iz Monaka, transfer-bomba je aktivirana!

Košarkaš Monaka Majk Džejms razmatra odlazak iz Monaka iako je prošle godine potpisao trogodišnji ugovor, javlja "Basket News"

FOTO: Profimedia

Sluti na to da bi jedna od zvezdi mogao da bude Majk Džejms koji je u svađi sa menadžmentom Monaka zbog opravdane suspenzije. Potukao se u restoranu, po ko zna koji put prekršio klupske aršine i sklonjen je iz prvog tima.

On se s time ne slaže i čak se u priču uključila Asocijacija evroligaških igrača (ELPA), a imajući u vidu njegovu narav, moglo se i naslutiti da će posle svega razmatrati odlazak. Navodno, on bi pokušao da na legalan način prekine ugovor sa Monakom koji važi do 2027. godine.

Ukoliko se to zaista i desi, postao bi vodeća meta za veliki broj evroligaških timova, a mogli bi i Partizan i Crvena zvezda da ga "napadnu".

