LEGENDARNI FRANCUZ NEMA DILEMU: Evo zbog čega mu je Nikola Jokić najbolji košarkaš na svetu

Košarkaš Los Anđeles Klipersa i legenda francuske košarke, Nikola Batum, komentarisao je Nikolu Jokiću, te ga "obeležio" kao najboljeg igrača na svetu.

FOTO: Tanjug/AP

Francuski as i košarkaš Los Anđeles Klipersa govorio je o Oklahomi Siti i meču sa Denverom, a dotakao se kako je Aleks Karuso branio Nikolu Jokića u polufinalu Zapada.

- U prvoj rundi sam i ja morao da čuvam Jokića, to mi je bio zadatak. I mislio sam da sam uradio dobar posao, teoretski. A onda sam gledao utakmicu. Ako ga preuzmeš, to je kraj… On je najbolji igrač na svetu. Jer, Jokić ima kompjuter u svom mozgu. Ako probaš da radiš više od njega, izgubićeš. Samo moraš da pokvariš taj kompjuter malo. I Karuso je to uspeo - rekao je Batum

Usledilo je pitanje kako taj kompjuter može da se pokvari.

- Niko to ne zna. Zato je najbolji na svetu - dodao je Francuz.

Upitan je i postoje li razlike u igranju protiv Jokića u NBA plej-ofu ili FIBA utakmicama.

- Ne. Baš zato je Jokić najbolji. Gledajte Olimpijske igre. Da, SAD je imao Stefa, Lebrona… Ali realno je najbolji igrač na turniru bio – Jokić. On je verovatno jedini u poslednje vreme koji može da bude najbolji u NBA i u FIBA košarci - rekao je Batum.

