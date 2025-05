"NISAM PLAKAO, URAĐEN JE ODLIČAN POSAO" DŽejson Kid digao buru, ovo je rekao o Luki Dončiću

Ne stišavaju se u Americi strasti oko trejda Luke Dončića iz Dalasa u Lejkerse. Sada se o celoj priči oglasio i Džejson Kid.

Nekada najbolji plejmeker lige govorio je pohvalno o potezima Nika Herisona.

- Rekao sam mom šefu Niku da ćemo napraviti promenu, bilo je to u hotelu u Klivlendu. On mi je rekao da će za sat vremena biti ozvaničen trejd i tako se to odvilo. Nije bilo rasprave, tako je bilo dogovoreno. Zato moramo da idemo napred. Mislim da su moji igrači i stručni štab uradili odličan posao. Čim su čuli vest, pripremili su sve da nastavimo dalje normalno i mislim da su odradili odličan posao, rekao je Kid.

Otkrio je i kada se poslednji put čuo sa Lukom Dončićem.

- Poslao sam mu poruku to jutro i to je poslednji put da sam razgovarao sa njim. I ja sam bio trejdovan u karijeri, osećanja su uvek pomešana, možda je bio iznenađen i ljut. Volim što sam imao priliku da treniram Luku, on je sjajna osoba i svi znamo da je jedan od najboljih igrača na svetu. Rekao sam mu to privatno, rekao sam i javno, želim mu sve najbolje

Objasnio je i kakvi su bili naredni potezi posle trejda.

- Nisam plakao, više sam gledao kako sa ovom ekipom da napravim da sve funkcioniše. Nisam nikog zvao, spustio sam telefon i gledao u plafon, pokušavajući da shvatim šta se sve desilo. Nisam pozvao nikoga, moj posao je da budem trener i da guram tim napred. Znao sam da će biti mnogo pitanja od strane igrača i članova stručnog štaba i mislim da je tu Niko odradio odličan posao kako bi sve održao pod kontrolom.

