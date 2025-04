"OČKUJEM ISTINSKI SPEKTAKL": Traži se karta više za utakmicu Budućnost - Partizan u ABA ligi

NE čudi što veliko interesovanje vlada za utakmicu Budućnost - Partizan. Utakmica koja se igra u Podgorici mogla bi da odredi ko će sa prvog mesta u eliminacionu fazu takmičenja.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Jasno je da će u ponedeljak "Morača" biti ispunjena do poslednjeg mesta. To pokazuju i redovi ispred dvorane kako bi se došlo do karte.

Cene za vredno parče papira su 20 i 30 evra, ali sve to neće sprečiti ljubitelje košarke da uživo isprate ovaj meč.

- Očekujem dupke punu Moraču, očekujem istinski spektakl. Imamo sitnih problema sa povredama, ali verujem da ćemo do početka utakmice uspeti da budemo u najboljem mogućem sastavu. Motiv je ogroman, na talonu je prvo mesto na kraju ligaškog dela takmičenja, a kao i svi u ekipi, verujem da na krilima navijača možemo da oborimo na pleća evroligašku ekipu - rekao je centar Budućnosti Kenan Kamenjaš, preneo je "RTCG".

Podsetimo, Budućnost je trijumfovala u Beogradu (97:90) i to joj uliva nadu da može do nove pobede protiv vicešampiona ABA lige.

- Partizan je sve misli usmerio ka ABA ligi. Kristalno nam je jasno da Partizan dolazi u Crnu Goru sa ciljem da nam se revanšira za poraz u Beogradu, ali pitamo se i mi. Pobeda u Beogradu nam uliva samopouzdanje, ali duel koji sledi je potpuno drugačija, s obzirom na to da je pritisak daleko veći na plećima oba tima. Ne očekujem lepu utakmicu, očekujem veliku borbu, odlučiće nijanse, detalji. Ključ uspeha je kao i uvek odbrana. Ponavljam još jednom, verujem da smo kadri da ponovo slavimo protiv Partizana - zaključio je Kamenjaš.

Podsetimo, utakmica Budućnost - Partizan igra se u ponedeljak od 19 časova.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu