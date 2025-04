"U ISTOM SMO KOŠU": Smailagić ovako prokomentarisao duel Žalgiris - Partizan

KOŠARKAŠI Partizana izgubili su svaku šansu za plasman u plej-in Evrolige nakon poraza od Žalgirisa, rezultat je bio 70:66, a nakon meča jedan od najboljih kod zelenih Alen Smajlagić izneo je utiske.

Foto: Profimedia

- Za nas je isto kraj, tako da... Sad smo u istom košu, žao mi je što je Partizanu bio ispis iz Evrolige, ali i da je pobedio, za mene bi to bio vin-vin situacija. Srećan sam što smo pobedili, nisam srećan što je Partizan izgubio. Voleo bih da obe ekipe imaju šanse za Evroligu, ali to nije moguće.

Upitan je da prokomentariše sezonu u Žalgirisu.

- Početak je bio težak, prva promena kluba i to, ali sam se adaptirao i to od nove godine je počelo sve to da dolazi na svoje i mislim da sam se snašao.

Upitan je i o sezoni koji ima Partizan.

- U početku, znali smo svi mi koji se bavimo košarkom i koji se razumemo iole, ne može da se promeni 15 igrača i očekujes bog zna šta. Ali posle 2-8, imali su skor od 12 pobeda i nešto poraza, vratili su se. Bili su fenomenalni do ovog momenta.

Bilo je priča da je Smailagić mogao da ostane u Partizanu, upitan je zbog čega je odlučio da ipak ode i koliko mu je bilo teško što je napustio Humsku, a on je u odgovoru možda i "pecnuo" trenera crno-belih Željka Obradovića, jer je istakao da je želeo da igra i da se razvija.

- Kako nije bilo teško... Treba da se razvijam, da igram, da promenim sredinu, da osetim i dobijem novo iskustvo. Prijala mi je promena, ja volim Partizan i Partizan mi je u srcu.

Na kraju je otkrio i šta mu je najdraža uspomena na Partizan.

- ABA liga. Čujem se s mnogima.

