Oglasilo se pet Regionalnih košarkaških saveza povodom objave na portalu Sport Klub!

Nisu date validne informacije, već je pokušano da se celokupna košarkaška javnost dovede u zabludu

Vikipedia

"Predstavnici pet Regionalnih košarkaških saveza (Košarkaški savez Vojvodine, Regionalni košarkaški savez Centralna Srbija, Regionalni košarkaški savez Istočna Srbija, Regionalni košarkaški savez Južne Srbije, Raško-Kosovsko-Metohijski košarkaški savez) koji su poslali Skupštini KSS predlog Statuta na usvajanje i čiji su delegati zakazali Vanrednu sednicu Skupštine, moraju javno da se oglase povodom natpisa na portalu Sport Kluba, nakon odložene Vanredne sednice Skupštine KSS, u kome nisu date validne informacije već je pokušano, sa namerom, da se celokupna košarkaška javnost dovede u zabludu.



Vanredna Sednica Skupštine KSS je zakazana za 31 mart 2025 godine, sa početkom u 17 časova u „Kući košarke“, gde je jedina tačka Dnevnog reda Usvajanje Statuta KSS (pored standardne Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine). Obzirom da se već duže vreme vodi orkestrirana kampanja od strane Predsednika KSS g-dina Nebojše Čovića, uz svesrdnu pomoć g-đe Rade Nikolić sa portala Sport Klub, u kome se pokušava dezinformisati javnost navodima da Statut nije u skladu sa Zakonom o sportu, da će klubovi biti marginalizovani, da će se napraviti „savezi u savezu“ od nekih „fantomskih“ institucija tj Regionalnih košarkaških saveza, da će doći do blokade finansiranja KSS od strane vlade Republike Srbije, da će KSS biti isključen iz međunarodnih organizacija itd, članovi Skupštine KSS, delegati pet Regionalnih košarkaških saveza su odlučili da Vanrednu sednicu Skupštine odlože za 8 april 2025 godine, i tako otklone zlonamerne dezinformacije koje su plasirane.

Samim tim ostaje nejasno zašto g-đa Rada Nikolić, pisac teksta na portalu Sport Kluba, nije objavila Saopštenje koje je Predsednik Skupštine KSS g-din Goran Lazić pročitao, i na osnovu koga je odložio sednicu Vanredne Skupštine KSS, u kome je naglašeno predhodno navedeno.

Objektivnost je osnova etike novinarstva pa smo zato i iznenađeni ovakvim ponašanjem g-đe Nikolić.



Jasno je da je, isključivo delovanjem Predsednika KSS g-dina Nebojše Čovića, rad KSS zapao u krizu, jer se na sednicama Upravnog odborane spovode zaključci i odluke koje su verifikovane kroz zapisnike sa održanih sednica Upravnog odbora, poslednja šesta sednica UO zbog nedostatka kvoruma nije ni održana. Same sednice UO služe Predsedniku KSS g-dinu Nebojši Čoviću za dugotrajne monologe, svesno kršeći Poslovnik o radu UO.



Napominjemo, Predsednik KSS g-din Nebojša Čović, ili njegovi lični savetnici, aktivno učestvuju već skoro četiri meseca u izradi Predloga Statuta KSS. Obećanja da će Statut biti usvojen do kraja 2024 godine, pa polovinom januara 2025 godine, krajem januara, pa polovinom februara, krajem februara nisu ispoštovana. Zato su delegati pet Regionalnih košarkaških saveza zakazali Vanrednu sednicu Skupštine KSS.



Neverovatno zvuči da legitimitet delegata koji su predložili g-dina dr Nebojšu Čovića za Predsednika KSS u septembru mesecu 2024 godine, iznenada nestaje u narednih šest meseci, pa se opravdano postavlja pitanje da li su se za tih šest meseci „promenili“ svi ti delegati, ili je nešto drugo po sredi. Trenutno, po nalogu Predsednika KSS, službenici KSS bez obzira u kom sektoru rade, aktivno pozivaju klubove zahtevajući od njih da se izjasne o Predlogu Statuta, iako su to klubovi učinili na organima svojih Regionalnih košarkaških saveza, pa ostaje nejasno zašto se klubovi nisu pozivali kada je stigla kandidatura za g-dina Nebojšu Čovića za Predsednika KSS. Ili je ovo neki nov principselektivno postavljen za neka „nova“ izjašnjava delegata Skupštine KSS.



Davanje ultimatuma klubovima od strane Predsednika KSS, da se do petka 28 marta 2025 godine do 16 časova, izjasne da li podržavaju Predlog Statuta pet Regionalnih košarkaških saveza doveo je do toga da su se samo 35 kluba od 411 izjasnila protiv. Broj izjašnjenih klubova je saopštio Predsednika KSS na odloženoj sednici Vanredne Skupštine. Klubovi su jasno poručili da imje dosta pritisaka i da žele neophodne promene kako bi mogli nesmetano da se bave košarkom, pa naknadno pozivanje klubova samo urušava renome KSS.



Takođe, sport je jedan od najpoznatijih brendova Srbija, gde košarka svojim rezultatima igra vodeću ulogu, jer su kroz celu istoriju košarke u Srbiji ljudi koji su je vodili bili iz sporta, ljudi iz struke, pa je zato katastrofalno uplitati politiku u sport. Samo pominjanje politike u sportskim temama je nedopustivo i mora biti najoštrije osuđeno od svih činalaca našeg društva. Tako da izjava Predsednika KSS g-dina Nebojše Čovića da neko koga on predstavlja „Možemo mi da budemo i opozicija“ je nedopustivi pokušaj mešanja politike u košarkaški sport. Sport u Srbiji nikada ne sme biti niti pozicija niti opozicija. Košarkaški sport mora biti ono što jeste, najomiljeniji sport svih građana, koga podjednako vole i poštuju svi građani Srbije nezavisno od svoje političke, verske ili etničke pripadnosti.



Predloženi Statut ne oduzima nijedno postojeće pravo nijednom činiocu košarkaškog sporta, već je njegovim usvajanjem, kroz neposredno članstvo Regionalnih košarkaških saveza u KSS, omogućeno finansijsko rasterećivanje klubova, jer bi se deo sredstava potrebnih za finansiranje Regionalnih košarkaških saveza nadoknađivao iz Programa finansiranja KSS prema Ministarstvu sporta.



Kampanja koju Predsednik KSS intenzivno vodi poslednjih dana protiv predlagača Statuta se intenzivirala nakon objavljivanja u medijima da je KSS prebacio, po njegovim rečima „greškom“, 10 000 000,00 dinara KK „FMP“. Zato je potrebno da rad KSS bude apsolutno transparentan i da se uvedu mehanizmi kontrole rada svih organa KSS kako više nikada ne bi dolazilo do ovakvih „grešaka“.



Predlog Statuta KSS koji su predložila pet Regionalna košarkaška saveza je željavećine klubova u Srbiji, i bio je jedan od najvažnijih preduslova davanja podrške g-dinu Nebojši Čoviću za kandidaturu za mesto Predsednika KSS, na koje i izabran 1 oktobra 2024 godine. Predlog Statuta je u skladu sa Zakonom o sportu i biće usvojen 8 aprila 2025 godine."