PORAZ KOJI (NE) BOLI! Zvezdina loša uvertira za Kup Radivoja Koraća

IZGUBILA je Crvena zvezda od Budućnosti 89:96 i izbacila sebe iz trke za prvo mesto u ligaškom delu regionalnog takmičenja.

Crveno-beli će sada nastaviti borbu sa Dubaijem za poziciju tri, dok će Partizan i Podgoričani raskrstiti oko pol pozicije pred plej-of.

Janis Sferopulos je juče van protokola ostavio Ajzeu Kenana i već tada je bilo jasno da Nemanja Nedović (večiti talenat), pa i Miloš Teodosić, košarkaški virtouz koji je definitivno na zalasku karijere ne mogu nadoknaditi izostanak američkog beka. Naravno, kad tu dodamo još Ognjena Dobrića koji ne liči na momka iz reprezentacije jasno je bilo od starta da će Zvezda biti u problemu u ključnom meču kada je ligaški deo ABA takmičenja.

I tako je bilo šampion Srbije je celu utakmicu kaskao za Podgoričanima i na kraju imao priliku da sa linije slobodnih bacanja Kodi Miler Mekintajer donese trijumf domaćima, ali nije, samo je uspeo da donese produžetak. Američki Bugarin je bio polovičan i doneo dodatnih pet minuta mučenja za Zvezdu gde je Budućnost definitivno pokazala da je bar juče, odnosno sinoć bio daleko bolji tim.

Ali, ne misli tako Filip Petrušev, dečko koji blista u crveno-belom dresu i beleži impoznantne brojke u Evroligi, ali u ABA kako reče mu smeta suđenje, iako je Zvezda baš odlukom sudija imala dva slobodna bacanja u "regularnom delu" da reši meč koji nije zaslužila da dobije.

- Istina je da je iz nekog razloga drugačiji kriterijum u ABA ligi i Evroligi, ali na nama je da se priviknemo, kakav god on bio. Mi treba da gledamo nas i da se prilagodimo što bolje. Neke stvari će da se dešavaju uvek, na to ne možemo da utičemo pričani, treba da gledamo nas i to je to – rekao je Filip Petrušev posle poraza.

Novinare je zanimalo koliko ovaj poraz može uticati na ekipu pred Kup Radivoja Koraća, koji počinje već u sredu.

– Ja sam to rekao, uvek pred nekakvu važnu stvar smo imali neki poraz, pa je uvek bila reakcija, prvo dva – tri puta do sada. Nadam se da će tako biti i sada, ja uvek mislim pozitivno što je više moguće, tako da se nadam da ćemo sada na Kupu u svakoj utakmici biti od početka koncentrisani i motivisani protiv svakog protivnika - zaključio je Petrušev.

Sferopulosu ostaje malo vremena da trgne ekipu pred borbu za prvi trofej u sezoni. Ruku na srce Zvezda beleži sjajane rezultate u Evroligi, pa kratko skretanje sa pobedničkog koloseka u regionalnom takmičenju možda i ne bi trebalo da predstavlja veliki problem crveno-belima pred polazak u Niš.

Vreme će pokazati...

