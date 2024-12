JOKIĆ IM JE NEBITAN! Srbin najbolji košarkaš sveta, a evo ko su "najbolji sportisti Evrope"

Janis Tima, čuveni košarkaški reprezentativac Letonije, pronađen je mrtav 17. decembra u jednom hostelu u Moskvi, a Rusija i Letonija, pored same uznemirujuće vesti da je on skončao, i to baš na rođendan njegove žene od koje se nedavno razveo (u pitanju je čuvena pevačica Ana Sedokova), saznali su i nešto prilično važno od njegove prve supruge.