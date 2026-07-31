FRAGOTINI: Hrskavi zalogaji puni ukusa

Hrskava lisnata kora krije bogat fil od prženog patlidžana, mocarele, paradajz sosa, parmezana i svežeg bosiljka. Savršeni su kao predjelo, zalogaj uz druženje ili lagana večera, a priprema je brza i jednostavna.

FOTO: Novosti

Sastojci

1 pravougaoni list lisnatog testa

1 patlidžan

200 gr dobro oceđene mocarele

200 ml paradajz sosa

nekoliko listova svežeg bosiljka

rendani parmezan po ukusu

1 jaje za premazivanje

Priprema

Patlidžan isecite na tanke kolutove, ispržite ih na zagrejanom ulju, a zatim ih stavite na papirni ubrus da upije višak masnoće. Lisnato testo razvucite ako je potrebno i isecite na jednake kvadrate.

Na jednu polovinu svakog kvadrata stavite kašiku paradajz sosa, zatim parče prženog patlidžana, komadiće mocarele, malo rendanog parmezana i nekoliko listića bosiljka.

Preklopite testo tako da dobijete fagotin i dobro pritisnite ivice viljuškom kako fil ne bi iscurio tokom pečenja.

Premažite svaki fagotin umućenim jajetom i pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 190 stepeni oko 20 do 25 minuta, dok ne dobiju lepu zlatnožutu boju i postanu hrskavi.

Uživajte!