Peciva i pite

FRAGOTINI: Hrskavi zalogaji puni ukusa

Milena Tomasevic

31. 07. 2026. u 07:00

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Hrskava lisnata kora krije bogat fil od prženog patlidžana, mocarele, paradajz sosa, parmezana i svežeg bosiljka. Savršeni su kao predjelo, zalogaj uz druženje ili lagana večera, a priprema je brza i jednostavna.

ФРАГОТИНИ: Хрскави залогаји пуни укуса

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 1 pravougaoni list lisnatog testa
  • 1 patlidžan
  • 200 gr dobro oceđene mocarele
  • 200 ml paradajz sosa
  • nekoliko listova svežeg bosiljka
  • rendani parmezan po ukusu
  • 1 jaje za premazivanje

Priprema

Patlidžan isecite na tanke kolutove, ispržite ih na zagrejanom ulju, a zatim ih stavite na papirni ubrus da upije višak masnoće. Lisnato testo razvucite ako je potrebno i isecite na jednake kvadrate.

Na jednu polovinu svakog kvadrata stavite kašiku paradajz sosa, zatim parče prženog patlidžana, komadiće mocarele, malo rendanog parmezana i nekoliko listića bosiljka.

Preklopite testo tako da dobijete fagotin i dobro pritisnite ivice viljuškom kako fil ne bi iscurio tokom pečenja.

Premažite svaki fagotin umućenim jajetom i pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 190 stepeni oko 20 do 25 minuta, dok ne dobiju lepu zlatnožutu boju i postanu hrskavi.

Uživajte!

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