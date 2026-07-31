FRAGOTINI: Hrskavi zalogaji puni ukusa
Hrskava lisnata kora krije bogat fil od prženog patlidžana, mocarele, paradajz sosa, parmezana i svežeg bosiljka. Savršeni su kao predjelo, zalogaj uz druženje ili lagana večera, a priprema je brza i jednostavna.
Sastojci
- 1 pravougaoni list lisnatog testa
- 1 patlidžan
- 200 gr dobro oceđene mocarele
- 200 ml paradajz sosa
- nekoliko listova svežeg bosiljka
- rendani parmezan po ukusu
- 1 jaje za premazivanje
Priprema
Patlidžan isecite na tanke kolutove, ispržite ih na zagrejanom ulju, a zatim ih stavite na papirni ubrus da upije višak masnoće. Lisnato testo razvucite ako je potrebno i isecite na jednake kvadrate.
Na jednu polovinu svakog kvadrata stavite kašiku paradajz sosa, zatim parče prženog patlidžana, komadiće mocarele, malo rendanog parmezana i nekoliko listića bosiljka.
Preklopite testo tako da dobijete fagotin i dobro pritisnite ivice viljuškom kako fil ne bi iscurio tokom pečenja.
Premažite svaki fagotin umućenim jajetom i pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 190 stepeni oko 20 do 25 minuta, dok ne dobiju lepu zlatnožutu boju i postanu hrskavi.
Uživajte!
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