TIP

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog petka

В.М.

31. 07. 2026. u 07:06

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и овог петка

Photo: Heuler Andrey Da Silva, DiaEsportivo / Alamy / Profimedia

PRIJATELjSKE UTAKMICE

12.00 Portimonense - Notingem forest GG (sa 2.00 na 1.83)

17.00 Monako - Serkl Briž GG (sa 1.80 na 1.67)

FINSKA IKONEN LIGA

17.30 Keski Usima - Tampere UTD 2 (sa 2.15 na 1.80)

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VOŠIN KOŠMARNI DEŽA VI: Novi poker Ajaksa za kraj evropskog puta Novosađana (FOTO/VIDEO)

VOŠIN KOŠMARNI DEŽA VI: Novi "poker" Ajaksa za kraj evropskog puta Novosađana (FOTO/VIDEO)