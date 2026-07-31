KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog petka
ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.
PRIJATELjSKE UTAKMICE
12.00 Portimonense - Notingem forest GG (sa 2.00 na 1.83)
17.00 Monako - Serkl Briž GG (sa 1.80 na 1.67)
FINSKA IKONEN LIGA
17.30 Keski Usima - Tampere UTD 2 (sa 2.15 na 1.80)
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