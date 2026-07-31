Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

31. 07. 2026. u 07:12

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REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

Moreira/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

3+ TIKET ZA PETAK

17.00 Monako - Serkl Briž UG 3+ (1.48)

20.30 Klub Briž - Rojal union SŽ UG 3+ (1.88)
20.45 Dundalk - Slajgo UG 3+ (1.50)

 Ukupna kvota: 4.17

 

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