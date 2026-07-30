HAOS U NEMAČKOJ! Hiljade radnika Audija izašlo na ulice, preti zatvaranje fabrike i masovni otkazi

HILjADE radnika kompanije Audi je demonstriralo je u sredu protiv mogućeg zatvaranja fabrike nemačkog proizvođača automobila u Nekarzulmu, dok matična kompanija Folksvagen nastavlja sa grupnom reorganizacijom koja će, kako se očekuje, uključivati gubitak desetina hiljada radnih mesta.

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Protest je usledio nakon što je konkurentski proizvođač premium automobila BMV (BMWG.DE) najavio otpuštanje hiljada radnih mesta, što je najnoviji udarac zaposlenosti u nemačkoj automobilskoj industriji, gde visoki troškovi, rastuća kineska konkurencija i američke tarife primoravaju na bolno restrukturiranje.

- Plašimo se zatvaranja fabrika i ugrožavanja naše budućnosti - rekao je radnik Audija Melih Cevlik na protestu u Nekarsulmu.

Prema podacima radničkog saveta, učestvovalo je oko 6.000 ljudi.

ZATVARANjE BI BILO „KATASTROFA“, KAŽE LOKALNI GRADONAČELNIK

Radnici su zahtevali razjašnjenje od Folksvagena, čiji je izvršni direktor Oliver Blum upozorio da je Nekarsulm među četiri nemačke fabrike koje bi mogle da se zatvore posle 2030. godine ako se ne pronađe alternativno rešenje.

- Zaposleni žele razjašnjenje jer su zabrinuti zbog dolaska na posao. Mnoge porodice su takođe zabrinute - rekao je pripravnik u Audiju Frank Vojko uz buku zvečki koje su mahali demonstranti.

Blum je nastojao da izbegne zatvaranje fabrika i ponudio je alternative, uključujući partnerstva u odbrambenoj industriji i proizvodnju kineskih modela Folksvagena, koji se trenutno ne prodaju u Evropi, u nedovoljno iskorišćenim fabrikama u Nemačkoj.

Međutim, nikakve odluke nisu donete i očekuje se da će druga polovina godine biti obeležena napetim pregovorima sa moćnim predstavnicima radnika Folksvagena, uključujući i predloženo udvostručavanje broja radnih mesta na 100.000 u celoj grupi.

Oko 15.000 ljudi radi u fabrici u Nekarzulmu, koja proizvodi Audijeve modele A5, A6 i A8, a takođe je i dom proizvodnje malog obima potpuno električnog Audija e-tron GT.

Aleksandar Rajnhart, šef radničkog saveta fabrike, rekao je da bi dodeljivanje velikog obima električnog vozila fabrici u Nekarzulmu moglo pomoći u obezbeđivanju njene budućnosti. Audi je pogođen padom prodaje na nekada unosnom kineskom tržištu i nedostatkom proizvodnih kapaciteta u SAD, što ga je ostavilo izloženim carinama.

Prošle godine, kompanija je objavila planove da smanji do 7.500 radnih mesta u Nemačkoj do 2029. godine, uglavnom u administraciji i razvoju.

Lokalni gradonačelnik Štefen Hertvig ​​upozorio je da bi zatvaranje Nekarzulma imalo dalekosežne posledice po jugozapadnu državu Baden-Virtemberg, tradicionalni region proizvodnje automobila gde su Mercedes-Benc (MBGn.DE), Porše (P911_p.DE) i dobavljač Boš (ROBG.UL) takođe pod pritiskom.

- To bi bila katastrofa - rekao je Hertvig ​​za Rojters, upozoravajući na domino efekat u regionu.

(Rojters)

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