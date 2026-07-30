UHAPŠEN ŽELJKO KERUM: Bivšem splitskom gradonačelniku stavljene lisice na ruke

BIVŠI splitski gradonačelnik Željko Kerum uhapšen je u sredu uveče u Veloj Luci, doznaje Slobodna Dalmacija.

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Prema informacijama tog lista, hapšenje je povezano s istragom u tzv. aferi "Konoba Pršut", ugostiteljskom objektu u Kerumovom vlasništvu u Kaštelima. U predmetu je, navodno, obuhvaćeno još nekoliko osoba bliskih Kerumu.

Za sada nisu poznati detalji krivičnog postupka ni službene informacije nadležnih tela.