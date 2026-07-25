IZNENAĐUJUĆA PONUDA: Italija ponudila mesto savetnika bivšem ukrajinskom minsitru odbrane
ITALIJANSKI ministar odbrane, Gvido Krozeto, izjavio je danas da je ponudio bivšem ukrajinskom ministarstvu odbrane Mihailu Fedorovu mesto savetnika u Italiji nakon što je nedavno smenjen sa te funkcije.
- Pozvao sam ga dan nakon smene i upitao: "Kada želiš da dođeš u Rim i radiš sa mnom kao savetnik?" - rekao je Krozeto u intervjuu za italijanski list "Republika".
Prema njegovim rečima, Fedorov je bio "dirnut" ponudom i ocenio je to kao "demonstraciju poštovanja i prijateljstva".
Kroz to je pohvalio Fedorova, navodeći da je on jedan od ljudi koji su "potpuno promenili pravila igre na bojnom polju", posebno zahvaljujući uvođenju novih tehnologija u ukrajinski odbrambeni kapacitet.
- Pomogao je Ukrajini da se prvo odupre ruskoj invaziji, a zatim da povrati inicijativu preoblikovanjem načina ratovanja kroz nove tehnologije - rekao je italijanski ministar.
Fedorovu (35), tehnološkom stručnjaku i zagovorniku reformi u sektoru odbrane, pripisuje se zasluga za razvoj ukrajinskih kapaciteta za upotrebu dronova i modernizaciju odbrambenog sistema zemlje, navodi Rojters.
On je ovog meseca smenjen sa mesta ministra odbrane, što je izazvalo javne proteste u Ukrajini, koji su retkost tokom rata. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski ponudio mu je druge funkcije, ali je Fedorov rekao da ne želi drugu poziciju na vladi osim dužnosti koju je prethodno obavljao.
(Tanjug)
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